Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 11:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT lundi:

** Toyota 7203.T a revu à la hausse le prix de son offre pour le fournisseur Toyota Industries 6201.T , évaluant l'offre à 30 milliards de dollars et mettant fin à une bataille de plusieurs mois avec le fonds activiste Elliott Investment Management, qui avait fait pression pour un prix plus élevé. nL6N3ZQ0BP

** Le fonds américain AIP et le groupe industriel Alba

ALBA.BH , basé à Bahreïn, ont entamé des négociations exclusives concernant la vente de la plus grande fonderie d'Europe, Aluminium Dunkerque, ont annoncé les deux sociétés.

** Le groupe financier australien Magellan Financial Group

MFG.AX a déclaré qu'il allait acquérir toutes les actions émises de Barrenjoey Capital Partners qu'il ne détient pas actuellement, pour une valeur implicite de 1,62 milliard de dollars australiens (1,14 milliard de dollars). nL1N3ZP0AK

TOYOTA INDUSTRIE
109,900 EUR Tradegate -0,18%
TOYOTA INDUSTRIE
125,5000 USD OTCBB 0,00%
TOYOTA MOTOR
21,070 EUR Tradegate +4,02%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -60,14%
