Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2045 GMT vendredi:

** Les efforts du mineur canadien Barrick pour se séparer de ses actifs nord-américains dépendront de son partenaire de coentreprise Newmont, selon des documents vus par Reuters et d'anciens cadres de Barrick qui démontrent un retournement de situation pour deux sociétés minières mondiales. nL6N3YL18E

** Thyssenkrupp TKAG.DE envisage de vendre une participation minoritaire dans sa division de roulements Rothe Erde, ont déclaré deux personnes familières avec le sujet.

** Le fabricant italien de câbles Prysmian PRY.MI prévoit d'acheter la société espagnole ACSM, spécialisée dans l'installation de câbles sous-marins, dans le cadre d'une transaction de 169 millions d'euros (198 millions de dollars), selon ses dires. nL8N3YO15U

** Straits Trading Company STCM.SI , société cotée à Singapour, a déclaré avoir accepté de vendre une propriété logistique en Corée du Sud par le biais de sa coentreprise pour environ 378 millions de dollars singapouriens (296 millions de dollars). nL4N3YO1BY

** Sberbank, la plus grande banque russe devenue conglomérat technologique, a pris une participation importante dans le principal producteur d'électronique Element, alors que Moscou fait pression pour obtenir la souveraineté dans la production des composants de haute technologie nécessaires à la guerre en Ukraine . nL1N3YO06K

** Nissan Motor 7201.T a déclaré vendredi qu'il vendrait ses actifs de production à Rosslyn, en Afrique du Sud, à la branche locale de la société chinoise Chery Automobile 9973.HK pour une somme non divulguée. nL4N3YO0OK

** La société britannique Revolut a abandonné son projet d'achat d'une banque américaine et demandera à la place une licence bancaire américaine, a rapporté le Financial Times vendredi, citant des personnes familières avec le sujet. nL4N3YO0EK

** Wacker Neuson WACGn.DE a déclaré jeudi que les négociations avec le sud-coréen Doosan Bobcat 241560.KS en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans le fabricant allemand d'équipements de construction ne se poursuivront pas.

** Capital One Financial COF.N a déclaré jeudi qu'il allait acquérir la société fintech Brex dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluée à 5,15 milliards de dollars et a fait état d'une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à des revenus d'intérêts plus élevés provenant de sa dette de cartes de crédit. nL4N3YN25J

** Clorox CLX.N a déclaré jeudi qu'il achèterait la société privée de solutions pour la santé et l'hygiène de la peau GOJO Industries pour 2,25 milliards de dollars en espèces, alors que le fabricant de Pine Sol cherche à étendre sa position dans les segments de la santé et de l'hygiène. nL4N3YN25Y