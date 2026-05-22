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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 11:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 9 h 30 GMT:

** Le fonds de pension canadien OMERS a accepté de céder sa participation de 25 % dans la société espagnole de logistique énergétique Exolum à la société européenne d'investissement dans les actifs réels Stoneshield Capital et à un autre investisseur.

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** La société de capital-investissement CVC Capital Partners < CVC.AS > et le groupe d'investissement belge Groupe Bruxelles Lambert < GBLB.BR > ont lancé une offre publique d'achat en numéraire de 10,7 milliards d'euros (12,43 milliards de dollars) sur la société italienne Recordati < RECI.MI >, dans le but de la retirer de la cote.

nL8N41Z08G

** La société polonaise de consignes à colis InPost < INPST.AS > a déclaré que l'offre de rachat de 7,8 milliards d'euros (9 milliards de dollars) émanant d'un consortium composé de FedEx < FDX.N >, d'Advent International et d'autres investisseurs d'InPost se déroulerait du 26 mai au 27 juillet.

nL6N41Z0AM

** La société australienne Tuas < TUA.AX > a annoncé avoir mis fin à un accord d'une valeur de 1,43 milliard de dollars singapouriens (1,12 milliard de dollars) visant à racheter la participation de Keppel < KPLM.SI > dans l'opérateur mobile M1 via sa filiale Simba Telecom, quelques jours après que l'autorité de régulation singapourienne a suspendu son examen de la transaction.

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** Singapore Telecommunications < STEL.SI > a annoncé jeudi qu'elle envisageait de céder une participation minoritaire dans sa filiale australienne Optus, et a dévoilé des plans d'investissement de 3 milliards de dollars singapouriens (2,35 milliards de dollars) pour 2027.

nL4N41X26M

** La société d'investissement américaine KKR < KKR.N > a annoncé jeudi qu'elle vendrait la division aérospatiale de Circor au fabricant de produits de contrôle de mouvement Parker-Hannifin < PH.N > pour 2,55 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros).

nL4N41Y1CB

** Equity Residential < EQR.N > et AvalonBay Communities < AVB.N > ont conclu un accord de fusion entièrement en actions visant à créer une société de location immobilière d’une valeur d’entreprise de 69 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), ont annoncé jeudi les deux entreprises, renforçant ainsi leur présence sur les principaux marchés américains.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AVLONBY COM REIT
184,080 USD NYSE -1,35%
CVC CPTL
13,0100 EUR Euronext Amsterdam +1,01%
EQTY RE REIT-SBI
65,780 USD NYSE -0,72%
FEDEX
389,050 USD NYSE +0,58%
GBL
81,0500 EUR Euronext Bruxelles +1,19%
INPOST
15,3600 EUR Euronext Amsterdam +0,39%
KEPPEL
6,920 EUR Tradegate -1,93%
KEPPEL
8,0700 USD OTCBB 0,00%
KKR & CO
94,720 USD NYSE +0,39%
PARKER-HANNIFIN
864,600 USD NYSE +0,66%
RECORDATI IND CHI
51,550 EUR MIL -0,29%
SINGTEL
3,060 EUR Tradegate -5,50%
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