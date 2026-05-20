((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Kering, Inszone Insurance Services)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Artemis, la société holding derrière Kering, propriétaire de Gucci < PRTP.PA >,a accepté de céder sa participation majoritaire dans Giambattista Valli au fondateur de la marque de luxe italienne, alors qu'elle poursuit sa campagne de cessions visant les investissements peu performants.

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** Inszone Insurance Services a annoncé avoir acquis la société texane Taylor Insurance Agency, élargissant ainsi ses activités dans le secteur des assurances aux particuliers et renforçant sa présence sur le marché de San Antonio.

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** La société malaisienne MNRB Holdings Berhad va racheter les 80 % restants du capital du réassureur offshore Labuan Re pour environ 100,69 millions de dollars, a annoncé la société.

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** La société d'investissement dans les infrastructures néo-zélandaise Infratil < IFT.NZ > a annoncé qu'elle vendrait 5 % de sa participation dans Contact Energy < CEN.NZ > pour 495,17 millions de dollars néo-zélandais (288,83 millions de dollars).

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** Les sociétés d'investissement américaines KKR < KKR.N > et Energy Capital Partners envisagent de relever leur offre sur le distributeur d'énergie irlandais D0CC < DCC.L >, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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