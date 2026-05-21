((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Greenland Mines (cotée au Nasdaq), KKR, Kontoor Brands, Advanced Medical Solutions et Marquee Brands)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées jeudi à 13 h 30 GMT:

** Greenland Mines, cotée au Nasdaq, a annoncé qu'elle allait acquérir la mine de néodyme et de praséodyme sous-exploitée de la société minière canadienne Neo Performance au Groenland pour 35 millions de dollars, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions.

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** La société d'investissement américaine KKR < KKR.N > a annoncé qu'elle vendrait la société aérospatiale et de défense Circor à Parker-Hannifin < PH.N > pour 2,55 milliards de dollars

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** Kontoor Brands < KTB.N> a annoncé avoir conclu un accord pour céder sa marque de jeans Lee à Authentic Brands Group pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars, alors que le fabricant de vêtements rationalise ses activités et se concentre sur des marques à forte croissance telles que Wrangler.

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** Le fournisseur médical britannique Advanced Medical Solutions < AMSU.L > a déclaré avoir reçu une proposition de rachat non sollicitée de la part du fabricant américain d'adhésifs H.B. Fuller < FUL.N >,quelques jours après l'échec de ses dernières négociations de rachat avec une société de capital-investissement.

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** Le concédant de marques Marquee Brands a annoncé mercredi qu'il allait acquérir une participation majoritaire dans le groupe de mode italien Roberto Cavalli grâce à un partenariat avec le promoteur immobilier de luxe Damac, basé aux Émirats arabes unis.

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** L'entreprise de télécommunications de Singapour STEL.SI > a déclaré qu'elle envisageait de céder une participation minoritaire dans sa filiale australienne Optus, et a dévoilé des plans d'investissement de 4,2 milliards de dollars singapouriens (3,28 milliards de dollars) pour 2027.

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** Les sociétés d'investissement immobilier américaines AvalonBay Communities < AVB.N > et Equity Residential < EQR.N > sont sur le point de conclure un accord de fusion, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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** James Murdoch a accepté d'acquérir le New York Magazine et le réseau de podcasts Vox Media dans le cadre d'une opération qui élargira considérablement son portefeuille et devrait renforcer son influence dans les domaines de l'information et du divertissement.

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** NextEra Energy < NEE.N > a accepté d'acheter la société d'investissement américaine dans le pétrole et le gaz Caliber Resource Partners pour 1,3 milliard de dollars et a parallèlement mis en place une coentreprise avec le bailleur de fonds de Caliber, Quantum Capital Group, afin de gérer les actifs de schiste américain de la compagnie d'électricité, ont déclaré mercredi quatre sources à Reuters.

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** Le fabricant de dispositifs médicaux Medtronic < MDT.N > a annoncé mercredi son intention d'acquérir la société privée SPR Therapeutics pour environ 650 millions de dollars en espèces, élargissant ainsi son portefeuille de traitements contre la douleur chronique.

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** La division américaine de courtage de gros, d'autorité de souscription et de programmes d'Arthur J Gallagher, Risk Placement Services (RPS), a acquis la société McKee Risk Management, basée en Pennsylvanie, a annoncé mercredi le courtier.

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