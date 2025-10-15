((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mercredi:

** L'espagnol Santander < SAN.MC > fusionne sa banque numérique Openbank avec son activité de crédit à la consommation en Europe dans le cadre d'un effort de simplification de sa structure et de réduction des coûts, a déclaré la banque.

** Bouygues Telecom < BOUY.PA >, Free-Iliad Group et Orange < ORAN.PA > ont déclaré mardi avoir déposé une offre non contraignante pour acquérir une grande partie des activités d'Altice en France pour une valeur d'entreprise totale de 17 milliards d'euros.

** L'opérateur de réseau de gaz espagnol Enagas < ENAG.MC > est en pourparlers pour acquérir la participation de 32% du fonds souverain singapourien GIC dans Terega, le deuxième opérateur de transport de gaz en France, selon deux personnes au fait de la situation.

