Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mardi:

** Bishop Street Underwriters, soutenu par RedBird Capital Partners, a acquis la MGA Avid Insurance basée à Londres, a déclaré la société.

** CapitaLand Ascendas REIT < CAPD.SI > a déclaré qu'il allait acquérir trois propriétés industrielles et logistiques à Singapour pour environ 565,8 millions de dollars singapouriens (438 millions de dollars) auprès de Vita Partners, dans le cadre d'une campagne d'investissement domestique de 1,3 milliard de dollars singapouriens pour l'année.

** La société d'investissement Vinci Compass < VINP.O > a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'acquérir le gestionnaire d'actifs brésilien Verde, l'un des fonds spéculatifs les plus établis d'Amérique latine, dans le cadre d'une transaction en actions et en numéraire.

** Qualtrics, le fabricant de logiciels d'enquêtes clients basés sur l'IA, a accepté de racheter la société d'études de marché Press Ganey Forsta dans le secteur de la santé, pour un montant de 6,75 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises lundi.

** Fifth Third < FITB.O > a accepté lundi d'acheter la banque régionale Comerica < CMA.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars, réalisant ainsi la plus grande transaction bancaire américaine de l'année qui créerait la neuvième banque la plus importante du pays.

** L'entreprise de défense Science Applications International Corp < SAIC.O > a déclaré lundi qu'elle avait accepté de racheter son homologue SilverEdge Government Solutions à la société de capital-investissement Godspeed Capital pour 205 millions de dollars en espèces.

