(Les entreprises Oak Hill Capital, CVC et Lonza s'ajoutent à la liste)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2100 GMT vendredi:

** Lonza LONN.S vendra ses activités de gélules et d'ingrédients de santé à la société de capital-investissement Lone Star Funds pour une valeur d'entreprise de 2,3 milliards de francs suisses (3,0 milliards de dollars), a déclaré le fabricant suisse de médicaments à façon.

** Le groupe européen de capital-investissement CVC CVC.AS envisage d'acquérir une participation dans la banque publique belge Belfius avant son éventuelle introduction en bourse, ont déclaré à Reuters deux personnes au fait du dossier.

** Le groupe Oak Hill Capital a accepté d'acheter Guild Garage Group, une alliance d'entreprises de réparation et de remplacement de portes de garage, pour plus de 800 millions de dollars, selon quatre personnes familières de l'affaire.

** Le groupe de médias allemand Axel Springer a déclaré qu'il avait accepté d'acheter le groupe britannique Telegraph Media Group pour 575 millions de livres (766,3 millions de dollars) en espèces, mettant ainsi fin à une longue période d'incertitude concernant la propriété du journal.

** Le fabricant français de médicaments Servier a déclaré vendredi qu'il achèterait Day One Biopharmaceuticals DAWN.O , une société américaine, pour environ 2,5 milliards de dollars, élargissant ainsi son portefeuille de traitements contre les tumeurs cérébrales.

** La société pharmaceutique brésilienne EMS a annoncé vendredi l'achat de Medley, une unité du fabricant français de médicaments Sanofi < SASY.PA >, selon un communiqué commun.

** La société britannique Marwyn Acquisition Company III Ltd < MAC3.L > a mis fin à ses négociations de fusion avec Palmer Street Capital, déclarant que la société de services financiers n'avait qu'un besoin limité de capitaux extérieurs à court terme.

** Le fournisseur de Toyota Denso < 6902.T > a fait une offre pour le fabricant de puces Rohm < 6963.T >, une transaction potentielle de 8,3 milliards de dollars qui élargira l'emprise du géant des pièces automobiles sur les puces de gestion de l'énergie utilisées dans les véhicules électriques et les centres de données.

** Lesha Bank, anciennement connue sous le nom de Qatar First Bank, a déclaré qu'elle allait acquérir le loueur d'avions Amedeo Air Four Plus < AA4.L >, basé à Guernesey, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, impliquant une valeur d'entreprise de 751 millions de livres (1 milliard de dollars).

