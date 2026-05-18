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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 9 h 30 GMT:

** Anglo American < AAL.L > a annoncé qu'elle vendrait ses mines de charbon métallurgique en Australie à la société minière britannique Dhilmar pour un montant pouvant atteindre 3,88 milliards de dollars, se retirant ainsi du secteur et simplifiant sa structure en vue d'une fusion prévue avec la société canadienne Teck Resources TECKb.TO .

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** La banque indienne Jana Small Finance Bank < JANA.NS > a annoncé que le groupe TVS Venu, dirigé par l'industriel Venu Srinivasan, allait acquérir une participation de 5,64 % dans l'établissement de crédit par le biais de l'émission de bons de souscription d'une valeur de 3,17 milliards de roupies (32,9 millions de dollars).

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** La plateforme de mode éphémère en ligne Shein est en train d'acquérir Everlane auprès de son actionnaire majoritaire L Catterton dans le cadre d'une transaction valorisant le distributeur de vêtements basé aux États-Unis à environ 100 millions de dollars, a rapporté dimanche Puck News, citant des sources proches du dossier.

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** Le groupe énergétique américain NextEra Energy < NEE.N > est en pourparlers concernant une opération principalement en actions visant Dominion Energy < D.N >, qui valoriserait le petit service public basé en Virginie à environ 76 dollars par action, soit environ 66 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News dimanche.

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** Le groupe publicitaire français Publicis Groupe < PUB.PA > a accepté d'acquérir la société américaine de collaboration de données LiveRamp < RAMP.N > pour une valeur d'entreprise totale d'environ 2,2 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, a-t-il annoncé dimanche.

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** Prudential < PRU.L > a annoncé dimanche avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation de 75 % dans Bharti Life Insurance Company auprès de Bharti Life Ventures et de 360 ONE Asset Management < ONEW.NS >>, dans le cadre d'un repositionnement stratégique de ses activités en Inde.

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