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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 11:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 9h30 GMT:

** Le bookmaker britannique Evoke < EVOK.L > a accepté d'être racheté par la société grecque de loterie et de jeux Bally's Intralot < BYLOTr.AT > dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 243 millions de livres sterling (326 millions de dollars), ce qui a fait grimper son action de 14 %.

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** L'acquisition de l'assureur bermudien Vantage Group Holdings par Howard Hughes Holdings dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à 2,1 milliards de dollars a été finalisée après l'obtention de toutes les autorisations réglementaires requises.

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