Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 14h30 GMT mardi:

** Paramount Skydance PSKY.O a amélioré son offre de 30 dollars par action pour Warner Bros Discovery WBD.O en offrant des liquidités supplémentaires pour chaque trimestre au cours duquel l'accord n'est pas conclu et en acceptant de couvrir les frais de rupture que le propriétaire de HBO devrait à Netflix s'il se retirait de l'accord. nL4N3Z61LE

** L'accord de rachat par Lee Equity Partners de la participation de SiriusPoint dans Arcadian Risk Capital a été conclu, la direction vendant une partie de ses avoirs dans la vaste plateforme MGA et réinvestissant le reste dans la transaction, qui a valorisé l'entreprise fondée par John Boylan à 15 fois ses bénéfices.

nL6N3Z512X

** Le journal espagnol Expansion a rapporté que Brookfield Asset Management BAM.N est en pourparlers exclusifs avec Blackstone

BX.N pour acheter sa société immobilière résidentielle Fidere

YFID.MC en Espagne, en citant des sources de marché non identifiées. nL1N3Z608N

** Clear Channel Outdoor Holdings a déclaré avoir accepté d'être racheté par Mubadala Capital, en partenariat avec TWG Global, dans le cadre d'une transaction évaluant l'opérateur américain de panneaux d'affichage à 6,2 milliards de dollars. nL1N3Z607E

** Le groupe allemand de médias et de services Bertelsmann

BTGGg.F a pris une participation majoritaire dans la plateforme logistique indienne Lets Transport, dans l'espoir de renforcer sa présence en Inde en tant que marché de croissance important, a déclaré à Reuters le responsable de sa division d'investissement. nL8N3Z51TN

** La société de services pétroliers Transocean RIG.N a déclaré lundi qu'elle allait acquérir son homologue Valaris

VAL.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 5,8 milliards de dollars, élargissant ainsi son exposition aux bassins en eaux profondes, aux environnements difficiles et aux bassins en eaux peu profondes dans le monde entier. nL4N3Z515V

** Eli Lilly LLY.N achètera Orna Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,4 milliards de dollars en espèces, ce qui lui donnera accès à une technologie qui permet aux cellules des patients de générer des thérapies à l'intérieur du corps, sans qu'il soit nécessaire de les extraire. nL4N3Z50ZV