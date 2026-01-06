((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de OneStream, ajout de Marvell et Comerica)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT ce mardi:

** La société de rachat Hg Capital a accepté d'acquérir le fabricant de logiciels financiers OneStream OS.O dans le cadre d'une transaction en espèces d'une valeur de 6,4 milliards de dollars, a déclaré la société mardi, moins de deux ans après ses débuts sur le Nasdaq. nL4N3Y715L

** Marvell Technology a déclaré mardi qu'elle achètera le fournisseur d'équipements de réseau XConn Technologies dans le cadre d'une transaction d'une valeur d'environ 540 millions de dollars, alors que le fabricant de puces se concentre sur le matériel pour centres de données dans le cadre d'une course à l'expansion de l'infrastructure d'intelligence artificielle.

** Les actionnaires de Comerica CMA.N ont approuvé mardi une vente de 10,9 milliards de dollars à son grand rival Fifth Third Bancorp FITB.O , ont annoncé les deux sociétés, ignorant les appels d'un fonds spéculatif activiste à bloquer l'opération après avoir initialement exhorté la banque à se mettre en vente.

** InPost < INPST.AS >, société de gestion de colis, a déclaré avoir reçu une proposition indicative de rachat de la part d'une partie non nommée, ce qui a entraîné une forte hausse du cours de son action. nL1N3Y704U

** La société américaine de capital-investissement TPG < TPG.O > est sur le point d'acquérir l'activité Optum UK de UnitedHealth < UNH.N >, dans le cadre d'une transaction d'une valeur comprise entre 1,2 milliard de livres (1,62 milliard de dollars) et 1,4 milliard de livres, a rapporté Sky News.

** STAAR Surgical < STAA.O > a déclaré qu'elle prévoit de mettre fin à son accord de fusion avec le géant suisse de l'ophtalmologie Alcon < ALCC.S > après avoir échoué à obtenir suffisamment de votes d'actionnaires pour approuver l'opération. nL4N3Y70V1

** Anheuser-Busch InBev < ABI.BR > va racheter une participation de 49,9% dans ses usines américaines de conteneurs métalliques pour environ 3 milliards de dollars, a déclaré le premier brasseur mondial, à un moment où les coûts de l'aluminium montent en flèche en raison des droits de douane.

** La société singapourienne Grab Holdings < GRAB.O > a déclaré avoir acquis la société chinoise Infermove, qui développe des solutions robotiques basées sur l'IA, afin de renforcer ses capacités de livraison au premier et au dernier kilomètre. nL4N3Y70QG

** Skyward Specialty Insurance Group a déclaré le 5 janvier qu'elle avait lancé Skyward Group, la marque unifiée de la société holding, suite à la finalisation de l'acquisition de l'assureur Lloyd's Apollo pour un montant de 555 millions de dollars. nL6N3Y70CE

** Jollibee Foods Corp JFC.PS prévoit de se séparer de ses activités internationales et d'inscrire la nouvelle unité en tant que société indépendante sur une bourse américaine, a déclaré la société dans un document déposé auprès de la Bourse des Philippines. nL1N3Y704S

** SageSure, MGU spécialisée dans les catastrophes, a finalisé l'acquisition de Gemini Financial Holdings Corporation et de ses filiales Olympus, a annoncé la société le 6 janvier.

** Le milliardaire des médias Kerry Stokes a fait une approche de rachat de près de 9 milliards de dollars avec Steel Dynamics < STLD.O >, un prétendant de longue date basé aux États-Unis, pour le premier sidérurgiste australien BlueScope < BSL.AX >, ce qui lui permettrait d'élargir considérablement sa présence dans l'industrie. nL4N3Y701O

** Un juge de la Cour fédérale des comptes du Brésil (TCU) a déclaré lundi qu'il pourrait envisager des mesures pour empêcher la vente d'actifs lors de la liquidation de Banco Master, une banque de taille moyenne fermée par la banque centrale brésilienne en novembre après des mois de problèmes de liquidités. nL1N3Y60NG

** Holcim < HOLN.S > a déclaré avoir achevé l'achat du fabricant français de béton préfabriqué Alkern, la dernière acquisition en date du fabricant suisse de matériaux de construction. nL8N3Y706Q

** Ronald Lam, directeur général de Cathay Pacific Airways < 0293.HK >, a déclaré que la décision de l'actionnaire principal Air China < 601111.SS > de vendre une participation de 1,61% dans le transporteur phare de Hong Kong était une décision "tactique". nL4N3Y705V

** L'entreprise de services publics Vistra < VST.N > a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'acheter Cogentrix Energy, comprenant 10 centrales électriques au gaz naturel, à Quantum Capital Group pour environ 4,7 milliards de dollars, alors qu'elle cherche à répondre à la demande croissante d'électricité. nL4N3Y61FJ

** IMA Financial Group a acquis The Richards Group, une société familiale indépendante de courtage et de conseil en assurance desservant la Nouvelle-Angleterre. nL6N3Y611L