Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mercredi:

** La société de marchés privés Ara Partners a déclaré que son unité d'énergie achètera les portefeuilles Gate City Power et Gate City Renewable Fuels à HF Capital tout en prenant une participation dans le réseau de vente au détail JET pour un total d'environ 875 millions de dollars.

** Cintas < CTAS.O > a déclaré qu'elle avait accepté d'acheter sa petite rivale UniFirst < UNF.N > dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 5,5 milliards de dollars, combinant ainsi deux des plus grands fournisseurs de vêtements de travail et de services d'installations d'Amérique du Nord.

** Anduril Industries a annoncé la signature d'un accord définitif pour l'acquisition d'ExoAnalytic Solutions, une société de sécurité nationale spécialisée dans la détection spatiale, la sensibilisation et la défense antimissile.

** Le fabricant américain de pièces automobiles en faillite First Brands a déclaré mardi qu'il avait accepté de vendre sa branche Walbro au groupe canadien Active Dynamics pour un montant de 50 millions de dollars. La société vend des unités commerciales pour financer la restructuration de sa faillite et répondre aux plaintes pour fraude .

** Le Fonds Aga Khan pour le développement économique (AKFED) a déclaré mardi qu'il vendait la totalité de sa participation dans Nation Media Group < NMG.NR >, axé sur l'Afrique de l'Est, à Taarifa Ltd.

** Risk Theory a réalisé sa première acquisition en tant qu'AGP après avoir conclu un accord avec Roundhill Express, spécialiste de l'immobilier d'habitation commercial à New York.

** La banque autrichienne Raiffeisen Bank < RBIV.VI > est sur le point d'acheter les activités roumaines de l'unité Garanti de BBVA < BBVA.MC >, ont déclaré mardi à Reuters deux personnes au fait de la situation.

** La division Risk Placement Services d'Arthur J. Gallagher, spécialisée dans le courtage en gros, les pouvoirs contraignants et les programmes, a acquis S Philips Surety & Insurance Services, qui fournit des cautionnements aux agents et aux courtiers de la côte ouest des États-Unis.

** Meta Platforms < META.O >, société mère de Facebook, a déclaré mardi avoir acquis Moltbook, une plateforme de réseau social conçue pour les agents d'intelligence artificielle, en intégrant les fondateurs de l'entreprise dans sa division de recherche sur l'intelligence artificielle.

** Le groupe français de médias internationaux Canal+ < CAN.L > a déclaré mardi avoir acquis une participation majoritaire dans Lucky Red, l'une des principales sociétés indépendantes de distribution et de production de films en Italie, ce qui a permis au groupe de prendre pied dans le pays.

** Le fabricant d'appareils médicaux Medtronic < MDT.N > a déclaré mardi qu'il achèterait la société américaine Scientia Vascular dans le cadre d'une transaction évaluée à 550 millions de dollars, élargissant ainsi sa gamme de produits utilisés dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux.

** Frontera Energy a accepté mardi une offre de 525 millions de dollars de la société canadienne Parex Resources pour ses actifs d'exploration et de production en Colombie, surpassant une offre rivale de GeoPark.

