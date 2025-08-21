((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Shermco, Interius)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1920 GMT jeudi:

** La société d'investissement privée Gryphon Investors a déclaré qu'elle avait accepté de vendre Shermco, sa société de portefeuille, à Blackstone BX.N dans une transaction évaluée à environ 1,6 milliard de dollars. nL4N3UD104

** Kite Pharma, filiale de Gilead Sciences GILD.O , a déclaré qu'elle allait acquérir la société de biotechnologie privée Interius BioTherapeutics pour 350 millions de dollars en numéraire afin de faire progresser les thérapies CAR T-cell contre le cancer qui sont administrées directement aux patients.

nL4N3UD0YS

** International Paper IP.N a déclaré qu'il allait vendre son activité mondiale de fibres de cellulose à la société de capital-investissement American Industrial Partners pour 1,5 milliard de dollars. nL4N3UD0V8

** L'entreprise technologique indienne Wipro < WIPR.NS > a déclaré qu'elle achèterait l'unité de solutions de transformation numérique du fabricant américain de produits audio Harman pour 375 millions de dollars, dans le but de renforcer ses services d'ingénierie basés sur l'IA dans tous les secteurs. nL4N3UD0ON

** Le fournisseur de logiciels RH Dayforce < DAY.N > a déclaré que la société de rachat Thoma Bravo le rachètera dans le cadre d'une transaction de 12,3 milliards de dollars, y compris la dette. nL4N3UD0NN

** Evertec < EVTC.N >, société de technologie financière basée à Porto Rico, va acquérir une participation de 75 % dans la société brésilienne Tecnobank dans le cadre d'une transaction évaluée à 787 millions de reais (143,82 millions de dollars), a-t-elle déclaré dans un communiqué. nL1N3UC0QS

** Les actionnaires de Mediobanca < MDBI.MI > ont rejeté un plan d'achat de Banca Generali < BGN.MI >, portant un coup aux tentatives de la banque d'affaires italienne de contrecarrer une OPA hostile de Monte dei Paschi di Siena (MPS).

nL8N3UD0BK

** McCormick a déclaré qu'il porterait sa participation dans sa coentreprise mexicaine à 75 % en acquérant 25 % de plus pour 750 millions de dollars, le fabricant de condiments cherchant à poursuivre son expansion en Amérique latine. nL4N3UD0N4

** KKR < KKR.N > est le principal candidat à l'achat du siège social de Yokohama du constructeur automobile Nissan Motor < 7201.T > et a proposé environ 90 milliards de yens (609,80 millions de dollars), selon une source au fait du dossier. nL4N3UD0H3

** La société taïwanaise Yageo < 2327.TW > a augmenté de 7 % le prix de son offre publique d'achat sur la société japonaise Shibaura Electronics < 6957.T >, à 6 635 yens par action, afin de surenchérir sur une offre concurrente, alors qu'elle attend l'autorisation du gouvernement japonais pour des raisons de sécurité nationale. nL1N3UD067