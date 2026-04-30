((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Keystone, LEO Pharma, MARA Holdings Mises à jour: DCC)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées jeudi à 13 h 30 GMT:

** Keystone a racheté Titan Risk Solutions, a annoncé la plateforme américaine de courtage en assurance.

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** Le laboratoire pharmaceutique danois LEO Pharma a déclaré avoir conclu un accord pour racheter le développeur de médicaments américain Replay pour un montant initial de 50 millions de dollars, ajoutant ainsi à son activité dermatologique une plateforme de traitements expérimentaux pour les maladies génétiques rares de la peau.

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** Le distributeur d'énergie irlandais DCC < DCC.L > a rejeté une offre de rachat de 4,95 milliards de livres sterling (6,66 milliards de dollars) émanant d'un consortium composé des sociétés d'investissement américaines KKR KKR .N et Energy Capital Partners, estimant que celle-ci sous-évaluait la société.

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** MARA Holdings < MARA.O > a déclaré à Reuters qu'elle allait racheter Long Ridge Energy & Power à FTAI Infrastructure < FIP.O > pour 1,5 milliard de dollars, dette comprise, une étape majeure dans la volonté du mineur de bitcoins de se repositionner en tant qu'entreprise d'infrastructure numérique et d'énergie.

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** La Federal Bank indienne < FED.NS > a déclaré que son conseil d'administration avait approuvé une proposition visant à acquérir une partie du portefeuille national de cartes de crédit de détail de la Standard Chartered Bank < STAN.L >.

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** La banque d'investissement Lazard < LAZ.N > a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société de conseil en capital-investissement Campbell Lutyens pour un montant total d'environ 575 millions de dollars, créant ainsi une nouvelle division de conseil en capital privé baptisée Lazard CL.

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** Apollo Global Management < APO.N >, Blackstone < BX.N > et KKR < KKR.N > se livrent une bataille pour acquérir une participation significative dans le gigantesque projet LNG Canada auprès du géant de l'énergie Shell < SHEL.L >, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

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