Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT mardi:

** Les détaillants brésiliens Magazine Luiza MGLU3.SA et Americanas AMER3.SA ont annoncé un partenariat de commerce électronique mardi et commenceront chacun à vendre leurs produits sur la plate-forme de vente au détail respective de l'autre.

** Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, a fait échec à une tentative américaine de dénouer ses acquisitions d'Instagram et de WhatsApp mardi, lorsqu'un juge fédéral a déclaré que la société ne détenait pas de monopole sur les médias sociaux.

** La major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N a rejoint sa rivale Chevron Corp CVX.N dans l'examen des options d'achat d'une partie des actifs internationaux de la major pétrolière russe sanctionnée Lukoil LKOH.MM , ont indiqué des sources familières avec le sujet.

** Le promoteur immobilier de luxe saoudien Dar Global

DARD.L espère financer une grande partie de son dernier hôtel Trump aux Maldives en vendant des jetons de crypto-monnaie basés sur la blockchain à des investisseurs particuliers américains, a déclaré son directeur général à Reuters mardi.

** Paramount Skydance PSKY.O a déclaré mardi que le rapport de Variety sur la formation par la société d'un consortium d'investissement avec les fonds souverains d'Arabie saoudite, du Qatar et d'Abou Dhabi pour soumettre une offre totale de 71 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery WBD.O est "catégoriquement inexact".

** Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il pouvait envisager un accord sur le nucléaire civil avec l'Arabie saoudite, alors qu'il accueille les dirigeants du pays pour une visite à la Maison Blanche.

** Le président Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis vendraient des avions de combat furtifs F-35 à l'Arabie saoudite dans le cadre d'un accord similaire à celui qu'ils ont conclu avec Israël.

** La Syrian Petroleum Company, la société américaine ConocoPhillips COP.N et Novaterra ont signé un protocole d'accord pour développer la coopération dans le secteur du gaz naturel, a déclaré mardi le ministère syrien de l'énergie.

** L'assureur italien Generali a finalisé l'intégration juridique de Liberty Seguros dans ses opérations.

** Le fabricant d'équipement de golf Topgolf Callaway Brands < MODG.N > a accepté de vendre une participation majoritaire dans son unité Topgolf à la société de capital-investissement Leonard Green, ce qui valorise l'entreprise à 1,1 milliard de dollars et marque la fin du partenariat, environ cinq ans après une fusion.

** Le fabricant de peinture Dulux AkzoNobel < AKZO.AS > a annoncé son intention de fusionner avec le fabricant de peinture Axalta Coating Systems < AXTA.N > dans le cadre d'une opération qui donnera naissance à une société combinée d'une valeur d'entreprise de 25 milliards de dollars.

** Un consortium dirigé par le groupe d'investissement brésilien Fictor et des investisseurs anonymes des Émirats arabes unis a accepté d'acheter la banque brésilienne en difficulté Banco Master, a déclaré Fictor dans un communiqué.

** La société suisse Cicor Technologies < CICN.S > a déclaré avoir fait une dernière offre révisée pour le britannique TT Electronics < TTG.L >, introduisant une option entièrement en espèces de 150 pence par action, ainsi qu'une alternative offrant des actions Cicor.

** ING Bank Slaski < INGP.WA > a déclaré qu'elle avait accepté d'acquérir la participation restante de 55% dans la société polonaise de gestion d'actifs Goldman Sachs TFI auprès de Goldman Sachs Asset Management International Holdings pour 396 millions de zlotys (108 millions de dollars).

** Amundi < AMUN.PA > achète une participation de 9,9 % dans Intermediate Capital Group < ICGIN.L >, société cotée à Londres, afin de se développer sur les marchés privés dans le cadre de son nouveau plan stratégique triennal, a déclaré le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe.

** Le fabricant de puces GlobalFoundries < GFS.O > a déclaré avoir acquis Advanced Micro Foundry (AMF), un fabricant de puces basé à Singapour qui se concentre sur la photonique du silicium, un domaine à croissance rapide qui est utilisé dans les centres de données d'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques.

** La société de capital-investissement Thoma Bravo a fait une offre pour acquérir Clearwater Analytics < CWAN.N >, ont déclaré des personnes au fait du dossier, alors que la course au rachat du fournisseur de logiciels aux sociétés d'investissement s'accélère.

