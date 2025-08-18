 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Amphenol, AssuredPartners, Soho House, MediaForEurope Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT lundi:

** Amphenol < APH.N > achètera la société d'assemblage de câbles Trexon pour environ 1 milliard de dollars en espèces, a déclaré le fabricant d'équipements électroniques, qui vise à tirer parti de la hausse des dépenses de défense et à élargir son portefeuille de produits axés sur le secteur militaire.

nL4N3UA0NV

** Arthur J. Gallagher a finalisé l'acquisition de son courtier rival AssuredPartners pour un montant de 13,5 milliards de dollars, a annoncé la société.

nL6N3UA0CB

** Soho House < SHCO.N > devient privé dans le cadre d'une transaction de 2,7 milliards de dollars menée par MCR Hotels, basé à New York, mettant fin à un marché turbulent et à des luttes financières qui ont effacé près de la moitié de la valeur de l'opérateur de club de membres haut de gamme depuis ses débuts en 2021.

nL4N3UA0JP

** MediaForEurope ( MFE) a déclaré avoir obtenu 43,6% des actions de ProSiebenSat.1 < PSMGn.DE > par le biais d'une offre publique d'achat qui a été contestée par un soumissionnaire rival qui a obtenu une participation de 18,4%.

nL8N3UA07M

** Le fabricant suédois de roulements SKF < SKFb.ST > a déclaré qu'il avait accepté de vendre ses activités non essentielles dans le domaine de l'aérospatiale à Elgin, aux États-Unis, au groupe Carco PRP pour une valeur d'entreprise totale estimée à 70 millions de dollars.

nL8N3UA04I

** Le groupe de capital-investissement Advent International a déclaré dimanche qu'il avait accepté de racheter la société suisse U-Blox Holding < UBXN.S > dans le cadre d'une offre en espèces d'une valeur d'environ 1,05 milliard de francs suisses (1,30 milliard de dollars).

nL1N3U904G

Fusions / Acquisitions

