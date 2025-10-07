((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Qualcomm, Knauf Group, Locus Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1330 GMT mardi:

** Qualcomm < QCOM.O > a déclaré avoir acquis Arduino, une entreprise italienne à but non lucratif qui fabrique du matériel et des logiciels pour développer des prototypes de robots et d'autres gadgets électroniques.

** Le groupe familial allemand Knauf, fabricant de matériaux de construction, a déclaré que les tentatives de vente de ses activités en Russie, en cours depuis avril de l'année dernière, ont échoué.

** IKEA a acquis la société américaine de technologie logistique Locus, ont annoncé les deux sociétés, une opération qui, selon le distributeur suédois de meubles, rendra ses livraisons aux clients plus fluides et plus rapides, alors qu'il investit pour développer ses ventes en ligne.

** Bishop Street Underwriters, soutenu par RedBird Capital Partners, a acquis Avid Insurance, une AGP basée à Londres, a annoncé la société.

** CapitaLand Ascendas REIT < CAPD.SI > a déclaré qu'elle allait acquérir trois propriétés industrielles et logistiques à Singapour pour environ 565,8 millions de dollars singapouriens (438 millions de dollars) auprès de Vita Partners, dans le cadre d'une campagne d'investissement domestique de 1,3 milliard de dollars singapouriens pour l'année.

** La société d'investissement Vinci Compass < VINP.O > a déclaré lundi qu'elle avait accepté d'acquérir le gestionnaire d'actifs brésilien Verde, l'un des fonds spéculatifs les plus établis d'Amérique latine, dans le cadre d'une transaction en actions et en numéraire.

** Qualtrics, le fabricant de logiciels d'enquêtes clients basés sur l'IA, a accepté de racheter la société d'études de marché Press Ganey Forsta dans le secteur de la santé, pour un montant de 6,75 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises lundi.

** Fifth Third < FITB.O > a accepté lundi d'acheter le banque régional Comerica < CMA.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars, réalisant ainsi la plus grande transaction bancaire américaine de l'année qui créerait le neuvième banque le plus important du pays.

** L'entreprise de défense Science Applications International Corp < SAIC.O > a déclaré lundi qu'elle avait accepté de racheter son homologue SilverEdge Government Solutions à la société de capital-investissement Godspeed Capital pour 205 millions de dollars en espèces.

