Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 11:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mercredi:

** GSK < GSK.L > a accepté de payer 950 millions de dollars en espèces pour la biotech canadienne 35Pharma, marquant le deuxième accord majeur que le nouveau directeur général Luke Miels a conclu pour accélérer le développement de nouveaux médicaments chez le fabricant de médicaments britannique.

nL4N3ZL0H0

** Le sud-coréen LG Energy Solution < 373220.KS > vend sa participation de 7,5 %, ou des actions d'une valeur d'au moins 419 millions de dollars australiens (297,99 millions de dollars), dans le producteur de lithium australien Liontown < LTR.AX > dans le cadre d'une transaction en bloc, selon une feuille de conditions.

nL1N3ZL061

** Le groupe de paiement français Worldline < WLN.PA > a déclaré qu'il vendrait son activité de services de paiement en Inde à BillDesk pour une valeur estimée à environ 60 millions d'euros (71 millions de dollars).

nFWN3ZK1I0

** La société de paiement Stripe envisage d'acquérir PayPal < PYPL.O > ou des parties du pionnier des paiements numériques, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

nL4N3ZK1Z6

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GSK
2 212,500 GBX LSE +0,52%
LIONTOWN
1,180 EUR Tradegate +9,01%
LIONTOWN
1,3000 USD OTCBB +6,12%
PAYPAL HOLDINGS
47,0200 USD NASDAQ +6,74%
WORLDLINE
1,4738 EUR Euronext Paris +3,57%
