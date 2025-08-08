((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT vendredi:

** La société néo-zélandaise Infratil < IFT.NZ > et le fonds de pension souverain du pays ont convenu de vendre la totalité de leur participation dans un opérateur de village de retraite australien pour 845 millions de dollars australiens (550,60 millions de dollars), a déclaré l'investisseur en infrastructure.

** Paramount Global et Skydance Media ont finalisé leur fusion de 8,4 milliards de dollars jeudi, mettant un terme à un processus de transaction laborieux marqué par une surveillance politique et des inquiétudes des actionnaires.

** Revolution Beauty < REVB.L > a rejeté une offre de rachat de la société de capital-investissement True, laissant le groupe de cosmétiques susceptible de relancer une levée de fonds auprès des actionnaires existants, ont déclaré deux personnes familières avec le sujet.

** La société américaine Lyten, spécialisée dans les batteries, a accepté de racheter la majeure partie du fabricant suédois de batteries Northvolt, qui a fait faillite, a-t-on appris jeudi, ce qui pourrait permettre à l'entreprise européenne, autrefois considérée comme la réponse de la région à ses rivaux asiatiques, de se refaire une santé.

