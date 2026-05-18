((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Boston Omaha, Commerzbank et Uber; mise à jour concernant NextEra Energy et Jana Small Finance Bank)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées lundi à 13 h 30 GMT:

** NextEra Energy < NEE.N > va racheter Dominion Energy < D.N > dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 66,8 milliards de dollars, créant ainsi le plus grand service public d'électricité réglementé au monde en termes de valeur boursière, alors que les services publics américains se précipitent pour répondre à la demande croissante des centres de données alimentant le boom de l'intelligence artificielle.

nL4N41V0YN

** Boston Omaha Corporation a annoncé qu'elle céderait sa division d'assurance cautionnement, exploitée par General Indemnity Group (GIG), à CopperPoint Insurance Company dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.

nL6N41V0SS

** La Commerzbank < CBKG.DE > a officiellement rejeté l'offrede rachat de la banque allemandeprésentée par l'italienne UniCredit < CRDI.MI >, campant sur ses positions après plusieurs mois de résistance face à cette tentative de rachat transfrontalière.

nL8N41V0SA

** Uber et le géant sud-coréen de l'Internet Naver ont formé un consortium et soumis une offre pouvant atteindre 8 billions de wons (5,34 milliards de dollars) pour acquérir Baedal Minjok, la plus grande plateforme de livraison de repas de Corée du Sud, a rapporté le Seoul Economic Daily.

nL1N41V0H3

** La banque indienne Jana Small Finance Bank < JANA.NS > a annoncé que le groupe TVS Venu, dirigé par l'industriel Venu Srinivasan, allait acquérir une participation de 9,9 % dans l'établissement de crédit par le biais d'une émission primaire de bons de souscription d'actions et d'un achat d'actions sur le marché secondaire.

nL4N41V0WH

** Anglo American < AAL.L > a annoncé qu'elle vendrait ses mines de charbon métallurgique en Australie à la société minière britannique Dhilmar pour un montant pouvant atteindre 3,88 milliards de dollars, se retirant ainsi du secteur et simplifiant sa structure en vue d'une fusion prévue avec la société canadienne Teck Resources TECKb.TO .

nL6N41V0DU

** La plateforme de mode éphémère en ligne Shein rachète Everlane à son actionnaire majoritaire L Catterton dans le cadre d'une transaction valorisant le distributeur de vêtements américain à environ 100 millions de dollars, a rapporté dimanche Puck News, citant des sources proches du dossier.

nL1N41V01N

** Le groupe publicitaire français Publicis Groupe < PUB.PA > a accepté d'acquérir la société américaine de collaboration de données LiveRamp < RAMP.N > pour une valeur d'entreprise totale d'environ 2,2 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, a-t-il annoncé dimanche.

nL6N41U058

** Prudential < PRU.L > a annoncé dimanche avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation de 75 % dans Bharti Life Insurance Company auprès de Bharti Life Ventures et de 360 ONE Asset Management < ONEW.NS >, dans le cadre d'un repositionnement stratégique de ses activités en Inde.

nL6N41U03I