((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Norfolk Southern, MPS et Permira; mise à jour concernant Caesars)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées jeudi à 19h30 GMT :

** Le Surface Transportation Board américain a annoncé jeudi avoir suspendu l'examen de la demande de fusion entreles opérateurs ferroviaires Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N , le temps de recueillir des informations supplémentaires auprès des entreprises. nL4N4251FL

** La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS)

BMPS.MI et son concurrent plus modeste, Banco BPM

BAMI.MI , ont discuté d'une éventuelle fusion peu après la reconduction de Luigi Lovaglio au poste de directeur général de MPS en avril, a rapporté jeudi l'agence de presse italienne Adnkronos, citant des sources financières. nS8N3WB03A

** Les sociétés de capital-investissement Permira et Nuo sont en lice pour acquérir MC2 Saint Barth après s'être qualifiées pour la deuxième phase du processus de vente de la marque italienne de maillots de bain, ont déclaré deux sources proches du dossier. nL8N4241JV

** La société de services à domicile Apex Service Partners a accepté de céder une participation minoritaire à Apollo Global Management < APO.N > dans le cadre d'une transaction qui, selon une source proche du dossier, valorise l'ensemble de la société à 10 milliards de dollars, dette comprise. nL6N4250VC

** La société du milliardaire de l'hôtellerie Tilman Fertitta va racheter Caesars Entertainment CZR.O dans le cadre d'une transaction de 17,6 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux entreprises, élargissant ainsi son empire des loisirs.

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** World Insurance Associates a acquis Lock Insurance, société basée à Lakeland, en Floride, a annoncé mercredi le courtier.

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** Howden Ireland a racheté Opes Private Clients, une société de planification financière et d'investissement basée à Dublin, renforçant ainsi sa présence dans le domaine de la gestion de patrimoine et du conseil dans le pays, a déclaré le courtier.

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** La société chimique britannique Johnson Matthey (JM) < JMAT.L > a accepté d'acheter Cormetech pour 360 millions de dollars, dans le but de tirer parti de la demande en matière de contrôle des émissions liée à la multiplication des centres de données aux États-Unis, alors même qu'elle prévoit un ralentissement de la croissance de ses bénéfices pour l'exercice 2027. nL6N4250GK

** Le groupe français EDF a reporté à l'année prochaine son projet de cession d'une participation dans sa filiale italienne Edison < EDNn.MI >, alors que les perturbations de l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié dues au conflit avec l'Iran persistent, ont indiqué deux sources directement informées du dossier. nL6N4250LT

** CoStar Group < CSGP.O >, une société spécialisée dans les données et les annonces immobilières commerciales, est sur le point de conclure un accord pour acquérir le fournisseur de données sur le marché immobilier Zonda pour près de 800 millions de dollars auprès de la société de capital-investissement MidOcean Partners, selon deux personnes proches du dossier.

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