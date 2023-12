OENEO : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023-2024 - MARGE OPERATIONNELLE COURANTE EN LIGNE AVEC LES ATTENTES

Compte de résultat consolidé (M € ) S1 2022-2023 % CA S1 2023-2024 % CA Chiffre d'affaires 173,2 154,3 Dont Bouchage 118,9 100,6 Dont Elevage 54,3 53,8 Résultat opérationnel courant 29,1 16,8% 20,3 13,1% Dont Bouchage 21,3 17,9% 13,7 13,6% Dont Elevage 8,5 15,7% 7,1 13,2% Dont Siège -0,7 -0,4 Résultat opérationnel non courant -0,4 0,3 Résultat opérationnel 28,7 16,6% 20,6 13,3% Résultat financier 0 -1,0 Impôts -6,9 -4,9 Résultat Net 21,9 12,6% 14,7 9,5% Résultat Net part du Groupe 21,9 12,6% 14,7 9,5% Capitaux Propres 325,1 310,9 Endettement Net 15,2 46,3

Les comptes consolidés semestriels de l'exercice 2023-2024 - qui ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes - ont été arrêtés par le Conseil d'Administration d'Oeneo du 6 décembre 2023. Le rapport financier semestriel sera consultable sur le site www.oeneo.com le 7 décembre 2023.

Dans un environnement économique difficile, le Groupe Oeneo fait preuve de résistance et affiche de solides indicateurs financiers, avec une rentabilité opérationnelle courante de 13,1% en ligne avec les anticipations et une situation financière toujours saine grâce à son faible endettement. Le Groupe est confronté, sur ce premier semestre 2023-2024, à un ralentissement conjoncturel de son activité conjugué à la pression toujours forte sur le prix des matières premières, avec une base de comparaison élevée compte tenu des résultats records réalisés sur le premier semestre de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires semestriel ressort à 154,3 M€, en baisse de -10,9% (-10,6% à taux de change constant) . L'activité de la Division Bouchage enregistre une baisse de ses volumes de ventes en entrée et milieu de gamme dans un contexte vinicole mondial en récession et plus concurrentiel. La Division Elevage affiche en revanche une bonne résilience avec un niveau d'activité très proche du record de l'exercice précédent et est même en croissance hors négoce de bois, grâce à des vendanges favorables dans ses principaux territoires viticoles d'intervention.

La rentabilité du Groupe est pénalisée par la baisse de chiffre d'affaires de la division Bouchage et par des coûts de matières premières (bois et liège) toujours en hausse par rapport à l'exercice précédent, affectant la marge brute malgré les augmentations tarifaires passées. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 13,1%, en ligne avec les attentes .

Après éléments non courants, le résultat opérationnel ressort à 20,6 M€, soit 13,3% du chiffre d'affaires.

Le résultat financier est négatif à hauteur de -1,0 M€, incluant des frais financiers bruts de -1,4M€, liés à la hausse des taux de marché et l'évolution de la dette financière nette moyenne, et des gains de couverture pour +0,4 M€. Après comptabilisation de l'impôt pour -4,9 M€, le résultat net part de groupe s'élève à 14,7 M€, contre 21,9 M€ au 30 septembre 2022, représentant une marge nette de 9,5%.

Les capitaux propres ressortent à 310,9 M€ contre 325,1 M€ au 30 septembre 2022, après l'attribution du dividende de 45,3 M€ (0,70 € par action, dont 0,35 € à titre exceptionnel) au titre de l'exercice 2022-2023. L'endettement financier net (intégrant les dettes liées aux contrats de location de 4,9 M€ - norme « IFRS 16») s'élève à 46,3 M€ au 30 septembre 2023 . Le taux d'endettement net reste faible à 14,9% des capitaux propres .

Sur le semestre, la trésorerie générée par l'activité ressort à -0,3 M€ , en raison du pic saisonnier du BFR au 30 septembre (+25,8 M€ par rapport au 31 mars 2023). Les investissements nets de la période à 12,0 M€ sont principalement dédiés à l'amélioration de l'outil productif.

Le troisième trimestre, toujours marqué par la correction des stocks des distributeurs et une conjoncture difficile pour les clients ne marquera pas d'amélioration de la tendance. Même si la visibilité reste encore incertaine, le Groupe anticipe toutefois un 4 ème trimestre mieux orienté, grâce à la fin des ajustements de stocks des circuits de distribution et à une base de comparaison plus favorable. Oeneo s'attend, sur l'exercice 2023-2024, à une marge opérationnelle courante légèrement meilleure que celle du premier semestre, avec l'amorce d'une situation plus favorable sur les prix des matières premières.

Commentaires sur la performance par Division

BOUCHAGE : Marge opérationnelle courante de 13,6%

La Division Bouchage enregistre un chiffre d'affaires de 100,6 M€, en baisse de -15,4% par rapport au record historique du 1 er semestre 2022-2023. Ce recul reste principalement centré sur les bouchons d'entrée et de milieu de gamme d'autant que le Groupe s'est stratégiquement retiré de certains marchés non-Diam. L'activité a été aussi perturbée par la normalisation des stocks chez certains distributeurs en Europe du Sud et aux Etats-Unis. Sur le haut de gamme Diam, l'activité reste bien orientée, notamment en France.

La marge opérationnelle courante s'établit à 13,6% en recul de 4,3 points, reflet de la baisse conjoncturelle des volumes et de l'impact du coût historiquement élevé du liège consommé (stocks constitués lors du pic d'inflation en 2022-2023), qui pèsent fortement sur la marge brute. Ces effets défavorables ont été en partie compensés par la bonne maitrise des coûts de production et commerciaux ainsi que par la baisse déjà visible du prix de certains intrants, des coûts logistiques et de l'énergie.

La Division s'attend à une amélioration de la tendance à partir du 4 ème trimestre de l'exercice, avec la reprise attendue des commandes des distributeurs partenaires. Elle porte une attention particulière à l'ensemble de ses coûts afin de maintenir un niveau de marge brute solide.

ÉLÉVAGE : Marge opérationnelle courante de 13,2%

L'activité Élevage réalise un chiffre d'affaires semestriel de 53,8 M€, quasi identique au record du 1 er semestre 2022-2023. La Division s'est appuyée sur la bonne tenue du segment stratégique futaille, grâce à une activité bien orientée dans la zone « Amériques », pour réaliser une croissance de +2,9%, hors négoce de bois.

La marge opérationnelle courante s'élève à 13,2%, en recul de -2,5 points par rapport au premier semestre 2022-2023. Elle est pénalisée par la hausse toujours sensible des coûts matières (bois) et des couts des ventes un peu plus importants dans un environnement international concurrentiel plus exigeant.

Malgré un effet de base défavorable au 3 ème trimestre, la Division vise à rester proche du niveau d'activité record de l'exercice précédent sur ses activités, hors négoce de bois qui sera quant à lui en recul significatif. La mise en œuvre des leviers d'amélioration opérationnelle se poursuit.

Le groupe Oeneo publiera le 22 janvier 2024 après bourse son chiffre d'affaires du 3 eme trimestre de l'exercice 2023-2024.

