OENEO : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022-2023 : BONNE PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES RESULTATS - MARGE OPERATIONNELLE COURANTE : 16,8%

Compte de résultat consolidé (M € ) s1 2021-2022 S1 2022-2023 Variation Chiffre d'affaires 158,6 173,2 +9,2% Dont Bouchage 111,8 118,9 +6,4% Dont Elevage 46,8 54,3 +16,1% Résultat opérationnel courant 28,0 29,1 +4,0% Dont Bouchage 22,0 21,3 -3,2% Dont Elevage 7,0 8,5 +21,8% Dont Siège (1,0) (0,7) Résultat opérationnel non courant (3,0) (0,4) Résultat opérationnel 25,0 28,7 +14,9% Résultat financier (0,9) (0,0) Impôts (6,0) (6,9) Résultat Net 18,1 21,9 +21,1% Résultat Net part du Groupe 18,1 21,9 +21,2% Capitaux Propres 319,1 325,1 +1,9% Endettement Net 18,0 15,2 -15,4%

Les comptes consolidés semestriels de l'exercice 2022-2023 - qui ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes - ont été arrêtés par le Conseil d'Administration d'Oeneo du 1 er décembre 2022. Le rapport financier semestriel sera consultable sur le site www.oeneo.com le 2 décembre 2022.

Dans un contexte économique moins favorable, marqué par des tensions inflationnistes sur les approvisionnements et sur les coûts de production, le Groupe Oeneo réalise une bonne performance semestrielle avec une croissance d'activité dynamique, une marge opérationnelle courante résiliente et une progression significative de son résultat net. Le Groupe conserve également de solides équilibres financiers avec des capitaux propres élevés et un endettement financier net faible.

Le chiffre d'affaires ressort sur ce semestre en progression de +9,2%, à 173,2 M€ , constituant un nouveau record semestriel pour le Groupe. Cette performance a été tirée par l'activité Elevage, en croissance de +16,1% à 54,3 M€ qui bénéficie de la reprise des investissements des viticulteurs dans ce domaine après l'attentisme des dernières années, notamment aux Etats-Unis. L'activité Bouchage affiche une bonne croissance de +6,2% à 118,9 M€, malgré l'impact des faibles vendanges en 2021 et des perturbations sur la chaine logistique, en s'appuyant notamment sur sa stratégie premium et la hausse de ses prix de vente.

Le résultat opérationnel courant 2022-2023 est en progression de +4,0% à 29,1 M€ démontrant la capacité du Groupe à résister à la hausse conjoncturelle du prix des matières premières et des coûts de production (dont l'énergie) et logistiques . Les hausses des prix de ventes et l'optimisation permanente des dépenses d'exploitation ont permis d'atténuer en partie l'impact de ces facteurs inflationnistes et de conserver une marge opérationnelle élevée à 16,8% du chiffre d'affaires . La charge liée aux plans d'intéressement à long terme, sous forme d'actions de performance s'élève à 1,4 M€ (vs 0,4 M€ au S1 2021-2022).

Le résultat opérationnel ressort à 28,7 M€ en hausse de +14,9%, en progression plus rapide que le chiffre d'affaires, après des charges nettes non courantes de -0,4 M€ sur ce semestre.

Le résultat financier est à l'équilibre (vs une charge de -0,9 M€ sur l'exercice précédent), les gains de change compensant les intérêts financiers bruts, eux-mêmes en baisse. Le résultat net part de groupe s'élève à 21,9 M € en hausse de +21,2%, représentant une marge nette de 12,6%.

Les capitaux propres progressent pour s'établir à 325,1 M€ contre 319,1 M€ sur un an glissant, tenant compte de l'attribution du dividende de 39,0 M€ (0,60 € par action, dont 0,30 € à titre exceptionnel). L'endettement net (intégrant les dettes liées aux loyers de 5,8 M€ - norme « IFRS 16 – contrat de location ») s'élève à 15,2 M€ au 30 septembre 2022 . Le taux d'endettement net reste très faible à 4,7% .

Sur ce semestre, la trésorerie générée par l'activité ressort à 2,1 M€ , largement atténuée, comme chaque année, par le pic saisonnier du BFR au 30 septembre (+32,0 M€ par rapport au 31 mars 2022). Ce dernier est particulièrement élevé à la fin du semestre en raison de l'augmentation des stocks (+ 18 M€), liée à un renforcement stratégique des niveaux de couverture dans ce contexte perturbé et au renchérissement de certaines matières premières. Les investissements nets de la période à 6,9 M€, sont en revanche moins importants que ceux du 1 er semestre 2021-22 et sont principalement dédiés à l'outil productif.

La trésorerie disponible reste très largement positive à 64,4 M€ au 30 septembre 2022.

La performance opérationnelle résiliente enregistrée au premier semestre conforte la solidité et la pertinence du modèle de développement du Groupe autour de deux pôles figurant parmi les leaders mondiaux. Le Groupe s'attachera au second semestre à poursuivre sa croissance et à préserver sa performance opérationnelle dans un contexte inflationniste qui reste très exigeant.

commentaires sur la performance par Division

BOUCHAGE : Marge opérationnelle courante de 17,9%

La Division Bouchage enregistre un chiffre d'affaires de 118,9 M€, en croissance de +6,4%. Le Groupe continue de tirer parti de son leadership mondial pour compenser les effets conjoncturels, comme l'impact sur l'activité des faibles vendanges 2021 en Europe et aux Etats-Unis. Le léger recul des volumes, centré sur l'entrée de gamme, a été largement compensé par l'effet prix lié à l'évolution du mix produits vers le haut de gamme et aux hausses de tarifs passées en 2022.

Cette stratégie premium a permis à la Division de faire preuve de résilience et de limiter l'impact sensible sur ses marges de l'inflation sur les coûts matières (le liège en particulier) ainsi que sur les coûts de production (dont l'énergie) et logistiques. La marge opérationnelle courante reste ainsi à un niveau élevé de 17,9% bien qu'en recul de près de 2 points par rapport au S1 2021-22.

La Division poursuivra au second semestre sa stratégie premium de croissance et continuera de défendre sa marge opérationnelle courante dans ce contexte évolutif.

ÉLÉVAGE : Marge opérationnelle courante de 15,7%

L'activité Elevage réalise un chiffre d'affaires semestriel 2022-2023 de 53,4 M€ en croissance de +16,1% (+12,6% à taux de change constant). Cette belle performance commerciale qui constitue un nouveau record semestriel, s'est notamment appuyée sur la reprise des investissements de nos clients aux Etats-Unis et en Asie, aussi bien sur la tonnellerie que sur les activités Vivelys et a été amplifiée par l'effet dollar. L'activité en Europe est restée solide.

Ce bon niveau d'activité, porté par un mix favorable, a permis une meilleure absorption des charges fixes et une atténuation de l'effet inflationniste sur les coûts matières, notamment le bois. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 15,7% en progression de 0,7 point par rapport au premier semestre 2021-2022.

La Division entend poursuivre sa croissance au second semestre, à un rythme cependant un peu plus modéré compte tenu d'un effet de base moins favorable. L'attention reste portée sur la maitrise des coûts pour confirmer l'amélioration de la rentabilité opérationnelle courante.

Le groupe Oeneo publiera le 23 janvier 2023 après bourse son chiffre d'affaires du 3 eme trimestre de l'exercice 2022-2023.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

Annexes

BILAN

En milliers d'euros 30/09/2021 30/09/2022 Ecarts d'acquisition 47 425 47 569 Immobilisations incorporelles 9 386 10 359 Immobilisations corporelles 136 708 139 206 Immobilisations financières 1 931 1 966 Impôts différés et autres actifs LT 2 166 1 345 Total Actifs Non Courants 197 617 200 445 Stocks et en-cours 132 943 154 955 Clients et autres débiteurs 95 794 103 922 Créances d'impôt 1 152 285 Autres actifs courants 3 459 4 889 Trésorerie et équivalents de trésorerie 75 028 64 354 Total Actifs Courants 308 375 328 405 Actifs liés aux activités destinées à être cédées 366 - Total Actif 506 358 528 850 En milliers d'euros Capital apporté 65 052 65 052 Primes liées au capital 35 648 35 648 Réserves et report à nouveau 200 390 202 487 Résultat de l'exercice 18 058 21 895 Total Capitaux Propres (Part du Groupe) 319 148 325 083 Intérêts minoritaires (60) 58 Total Capitaux Propres 319 088 325 141 Emprunts et dettes financières 63 480 54 950 Engagements envers le personnel 2 933 2 251 Autres provisions 25 712 Impôts différés 2 971 3 408 Autres passifs non courants 10 885 10 084 Total Passifs non courants 80 295 71 405 Emprunts et concours bancaires (part <1 an) 29 541 24 628 Provisions (part <1 an) 348 508 Fournisseurs et autres créditeurs 71 974 103 865 Autres passifs courants 5 112 3 303 Total Passifs courants 106 976 132 304 Passifs liés aux activités destinées à être cédées - - Total Passif 506 358 528 850

COMPTE DE RESULTAT

En milliers d'euros 30/09/2021 30/09/2022 Chiffre d'affaires 158 561 173 179 Autres produits de l'activité 52 154 Achats consommés (66 000) (68 188) Charges externes (27 286) (35 498) Charges de personnel (26 938) (30 463) Impôts et taxes (1 186) (1 130) Dotation aux amortissements (8 236) (8 919) Dotation aux provisions (752) (533) Autres produits et charges courants (233) 510 Résultat Opérationnel Courant 27 982 29 112 Autres produits et charges opérationnels non courants (2 974) (372) Résultat Opérationnel 25 008 28 739 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 30 30 Coût de l'endettement financier brut (748) (640) Coût de l'endettement financier net (718) (611) Autres produits et charges financiers (215) 602 Résultat avant impôt 24 075 28 731 Impôts sur les bénéfices (6 019) (6 913) Résultat après impôt 18 056 21 818 Résultat des sociétés mises en équivalence 23 73 Résultat net des activités poursuivies 18 079 21 891 Intérêts des minoritaires (21) 4 Résultat net de l'ensemble consolidé 18 079 21 891 Résultat net Part du Groupe 18 058 21 895

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros 30/09/2021 30/09/2022 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE Résultat net consolidé 18 079 21 891 Résultat net consolidé des activités abandonnées - - = Résultat net consolidé des activités poursuivies 18 079 21 891 Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence (23) (73) Elimination des amortissements et provisions 8 242 9 062 Elimination des résultats de cession et pertes et profits de dilution (58) (405) Elimination des produits de dividendes (139) (170) Charges et produits calculés liés aux paiements en action 339 1 142 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie - - = Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 26 440 31 447 Charge d'impôt 6 019 6 913 Coût de l'endettement financier net 718 611 = Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 33 177 38 970 Impôts versés (5 858) (4 864) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (19 640) (31 892) Flux net de trésorerie opérationnels liés aux activités poursuivies 7 679 2 124 Flux net de trésorerie opérationnels liés aux activités abandonnées - - = Flux net de trésorerie généré par l'activité 7 679 2 124 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Incidence des variations de périmètre - - Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (13 051) (7 812) Acquisitions d'actifs financiers - - Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles, et d'actifs financiers 153 765 Cession d'actifs financiers - - Dividendes reçus 139 170 Variation des prêts et avances consentis (10) (40) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement des activités poursuivies (12 769) (6 917) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement des activités abandonnées - - = Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (12 769) (12 769) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Transactions avec les minoritaires (243) Acquisition et cession d'actions propres (5 532) 84 Emissions d'emprunts 4 4 629 Remboursements d'emprunts (6 029) (3 251) Intérêts financiers nets versés (535) (428) Dividendes versés par la société mère - - Dividendes versés aux minoritaires - - Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement poursuivies (12 092) 791

