OENEO : DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS

L'action Oeneo (code ISIN FR0000052680 – Mnémonique SBT) est admise aux négociations sur le compartiment C du marché Euronext Paris.

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre total de droits de vote 31 juillet 2025 65 052 474 Théoriques 111 623 079 Exerçables 1 110 910 288

1 déduction faite des actions privées de droit de vote (actions auto-détenues)

Présence dans les statuts d'Oeneo d'une clause imposant une obligation de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.

