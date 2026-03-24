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OENEO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 17 AU 20 MARS 2026 DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
information fournie par Actusnews 24/03/2026 à 08:00

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions 1 Marché
OENEO SA 9695009X63IU81RJEY17 17/03/2026 FR0000052680 12 9,26 XPAR
OENEO SA 9695009X63IU81RJEY17 17/03/2026 FR0000052680 50 9,26 XPAR
OENEO SA 9695009X63IU81RJEY17 18/03/2026 FR0000052680 13 9,26 XPAR
OENEO SA 9695009X63IU81RJEY17 20/03/2026 FR0000052680 16 9,26 XPAR

1 Arrondi à deux chiffres après la virgule

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

  • Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.
  • L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance
Philippe Doray
Directeur Administratif et Financier
+33 (0) 5 45 82 99 93 		Guillaume Le Floch
Analystes – Investisseurs
+33 (0) 1 53 67 36 70 		Fatou-Kiné N'Diaye
Presse – Media
+33 (0) 1 53 67 36 34

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nZxpaZRqZJzInm6aZZ1lmGFjbm+Sl5SdmmTGmGpslMuVa59gmWZqaZnLZnJolmlv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97149-cp-oeneo-rachat-actions-17-20-mars-2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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Dividendes

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OENEO
9,240 EUR Euronext Paris 0,00%
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