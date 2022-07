OENEO : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2022-2023 EN FORTE CROISSANCE : +14,5%

Chiffre d'AFFAIRES (M€) 2022-2023 2021-2022 Variation Variation a taux de change constants 1er trimestre (AVRIL – JUIN) 88,3 77,1 +14,5% +13,9% Bouchage 67,1 59,4 +12,8% +12,7% Élevage 21,2 17,7 +20,0% +17,9%

Le Groupe Oeneo a poursuivi sa dynamique de croissance sur le début d'exercice 2022-2023 en enregistrant au premier trimestre un chiffre d'affaires de 88,3 M€, en hausse de +14,5% (+13,9% à taux de change constant).

Le Groupe continue de recueillir les fruits de son positionnement haut de gamme en phase avec les évolutions de ses marchés, les vins premiums étant le segment le plus dynamique de la consommation mondiale de vins depuis plusieurs années. Cette performance bénéficie aussi de la capacité du Groupe à faire passer des hausses de tarifs en réponse à l'inflation des coûts de production.

Les deux divisions sont motrices dans cette performance. L'activité Bouchage reste bien orientée malgré une base de comparaison de plus en plus exigeante, continuant de gagner des parts de marché partout dans le monde. L'activité Elevage confirme son redressement déjà visible sur la 2 ème partie de l'exercice précédent, en s'appuyant notamment sur la reprise des investissements aux Etats-Unis.

Ce très bon premier trimestre lance parfaitement l'exercice 2022-2023 dans un climat économique complexe et incertain où la maîtrise des tensions inflationnistes reste la priorité du Groupe.

Commentaires par Division

BOUCHAGE : BONNE DYNAMIQUE MAINTENUE

La division enregistre un nouveau chiffre d'affaires record pour un premier trimestre de 67,1 M€, en hausse de +12,8% par rapport au T1 2021-2022.

Cette performance trimestrielle est soutenue principalement par un effet prix, fruit d'un mix favorable en phase avec la stratégie du Groupe de se concentrer sur les segments à plus forte valeur ajoutée, et des hausses tarifaires passées depuis janvier 2022.

Face aux premiers signes de ralentissement du rythme des mises en bouteilles, et à une croissance logiquement plus modérée sur les prochains trimestres compte tenu de la base de comparaison, la division va donc poursuivre la concentration de ses ressources industrielles et commerciales sur ses gammes à plus forte valeur ajoutée et continuer de mettre en œuvre les actions pour absorber les impacts inflationnistes croissants.

ELEVAGE : reprise confirmee

L'activité Élevage réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 21,2 M€ en progression de +20,0% par rapport au 1 ER trimestre 2021-2022, intégrant, à hauteur de 2 points, un effet de change favorable.

Le Groupe s'appuie sur une activité futaille solide malgré un climat économique moins favorable et bénéficie nettement de la reprise confirmée des investissements des viticulteurs aux Etats-Unis, après quasiment 2 ans de sous-investissement en raison de la crise sanitaire et des phénomènes météorologiques (incendies en Californie). Certaines commandes américaines ont été également anticipées par crainte de retards logistiques liés aux perturbations du fret mondial.

La croissance du chiffre d'affaires s'appuie aussi sur une progression des ventes de nos gammes de bois œnologiques et sur des activités de conseil bien orientées.

Confortée par ce premier trimestre en avance sur son plan de marche, la Division est confiante sur ses objectifs de croissance annuelle, et reste vigilante dans un contexte de tensions inflationnistes toujours présentes, notamment sur la matière bois.

Le groupe Oeneo publiera le 07 novembre 2022 son chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2022-2023.

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

