OENEO : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 22 033

Solde en espèces : 183 276,34 €

Au cours du 2 ème semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 29 163 titres 292 112,75 € 727 transactions VENTE 31 747 titres 318 442,42 € 629 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 24 617

Solde en espèces : 156 946,73 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 200 000,00 €

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée sous les marques Diam, Mytik Diam et Setop.

L'Elevage, avec des solutions haut de gamme au service des acteurs du marché des vins et spiritueux que sont les tonnelleries Seguin Moreau et Millet, les bois œnologiques Boisé, les cuves en béton allégé Galileo, et les solutions techniques d'œnologie de précision Vivelys.

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 727 29 163 292 112,75 629 31 747 318 442,42 01/07/2024 2 2 21,4 7 294 3175,2 02/07/2024 9 327 3506,4 6 303 3269,75 03/07/2024 3 200 2140 9 322 3470,25 04/07/2024 6 192 2067 0 0 0 05/07/2024 13 420 4494,6 3 415 4485,5 08/07/2024 3 80 856 7 110 1188 09/07/2024 7 367 3914,25 5 350 3743,5 10/07/2024 10 770 8122,95 5 159 1713,7 11/07/2024 7 84 903 2 169 1825,2 12/07/2024 5 126 1354,5 2 46 496,8 15/07/2024 2 144 1548 3 7 75,6 16/07/2024 2 40 430 1 8 86,4 17/07/2024 4 70 752,5 1 9 97,2 18/07/2024 1 60 645 5 97 1047,6 19/07/2024 5 101 1088,75 2 75 810 22/07/2024 5 19 204,25 4 19 205,2 23/07/2024 21 917 9657,05 4 337 3609 24/07/2024 0 0 0 8 194 1998,7 25/07/2024 2 70 721 9 487 5101,5 26/07/2024 1 1 10,5 0 0 0 29/07/2024 4 199 2099,5 6 407 4322,8 30/07/2024 17 807 8429,2 9 763 8011,5 31/07/2024 11 535 5616,1 6 389 4103,75 01/08/2024 11 364 3799,85 1 100 1050 02/08/2024 4 101 1042,75 1 1 10,35 05/08/2024 9 570 5899,25 12 1286 13449,35 06/08/2024 6 322 3338,95 6 75 780,05 07/08/2024 5 143 1485,05 3 3 31,35 08/08/2024 0 0 0 7 332 3472,55 09/08/2024 0 0 0 2 100 1055 12/08/2024 2 210 2212,5 0 0 0 13/08/2024 6 463 4849,5 0 0 0 14/08/2024 3 240 2506 2 75 783,75 15/08/2024 4 165 1721,1 5 20 207 16/08/2024 5 254 2614,05 2 139 1431,7 19/08/2024 6 410 4202,25 2 60 615 20/08/2024 12 561 5674,9 6 80 793,6 21/08/2024 1 20 198 6 40 396 22/08/2024 3 88 888,8 16 621 6279,48 23/08/2024 2 75 752,5 1 150 1515 26/08/2024 7 600 6033,2 1 165 1646,7 27/08/2024 0 0 0 8 517 5200,7 28/08/2024 3 62 626,8 3 30 306 29/08/2024 3 70 703 6 140 1419 30/08/2024 7 291 2920,35 10 836 8461,15 02/09/2024 2 10 102 1 20 206 03/09/2024 2 20 205 1 2 20,5 04/09/2024 7 500 5055 6 1270 12896,5 05/09/2024 0 0 0 1 40 408 06/09/2024 4 20 204 2 25 256,25 09/09/2024 2 16 162,4 5 77 785,4 10/09/2024 1 50 510 0 0 0 11/09/2024 1 4 40,8 0 0 0 12/09/2024 3 80 817,5 5 295 3038,1 13/09/2024 7 250 2575 4 70 721,5 16/09/2024 6 146 1502,2 3 124 1271,45 17/09/2024 3 100 1027,5 2 132 1357,6 18/09/2024 1 1 10,2 4 90 926 19/09/2024 0 0 0 5 630 6489 20/09/2024 0 0 0 2 240 2474 23/09/2024 5 39 402,95 1 77 796,95 24/09/2024 4 208 2154,2 2 50 520 25/09/2024 3 256 2650,3 3 125 1300 26/09/2024 5 267 2755,1 1 1 10,4 27/09/2024 1 83 854,9 5 101 1040,35 30/09/2024 3 49 504,7 2 79 817,65 01/10/2024 1 50 498 7 283 2847,95 02/10/2024 7 229 2307,4 2 153 1548,3 03/10/2024 11 448 4486,18 4 123 1240,8 04/10/2024 1 4 39,92 6 149 1490 07/10/2024 2 40 400 9 240 2402 08/10/2024 1 50 500 4 275 2750 09/10/2024 3 125 1251,25 6 150 1515 10/10/2024 6 343 3430 8 183 1840,8 11/10/2024 8 398 3974,1 5 54 538,52 14/10/2024 10 376 3720,28 3 32 319,36 15/10/2024 13 767 7436,72 0 0 0 16/10/2024 6 200 1922,2 17 865 8386,36 17/10/2024 0 0 0 12 810 7943,3 18/10/2024 12 667 6522,96 5 400 3942 21/10/2024 4 287 2776,42 3 250 2430 22/10/2024 1 11 108,02 10 735 7181,6 23/10/2024 11 261 2560,78 4 271 2666,64 24/10/2024 12 518 5050,22 2 109 1070,38 25/10/2024 11 627 6061,08 5 233 2259,02 28/10/2024 5 255 2445,4 7 222 2139,88 29/10/2024 1 3 29,28 17 639 6243,52 30/10/2024 7 421 4085,5 11 375 3655,12 31/10/2024 14 321 3104,54 17 540 5258,04 01/11/2024 5 39 385,08 0 0 0 04/11/2024 21 871 8425,7 9 562 5494,04 05/11/2024 6 291 2835,58 7 510 5005,2 06/11/2024 1 10 98,6 8 46 455,4 07/11/2024 9 165 1632,28 0 0 0 08/11/2024 3 102 1006,52 6 219 2169,52 11/11/2024 4 12 118,4 5 135 1340,7 12/11/2024 4 107 1059,16 7 773 7691,62 13/11/2024 3 131 1309,96 7 325 3259,5 14/11/2024 7 416 4139,14 1 75 750 15/11/2024 11 178 1762,04 4 155 1538,7 18/11/2024 4 108 1065,16 3 240 2369,4 19/11/2024 11 252 2478,54 4 84 828,92 20/11/2024 6 90 880,5 4 49 481,36 21/11/2024 6 188 1835,12 2 86 840,8 22/11/2024 7 223 2168,98 2 50 488 25/11/2024 16 564 5455,68 4 48 465,12 26/11/2024 6 107 1031,48 5 176 1707,68 27/11/2024 6 64 616,96 2 25 241,5 28/11/2024 15 469 4492,04 1 25 241 29/11/2024 6 33 314,22 2 35 333,9 02/12/2024 1 1 9,6 7 88 843,82 03/12/2024 16 520 4923,6 8 85 804,58 04/12/2024 0 0 0 6 155 1474,98 05/12/2024 10 508 4952,92 11 1518 15167,52 06/12/2024 12 568 5454,56 2 36 343,44 09/12/2024 5 221 2081,34 2 200 1888 10/12/2024 7 380 3576 6 325 3072,5 11/12/2024 12 399 3735,72 6 137 1287,1 12/12/2024 15 526 4896,94 12 558 5209,12 13/12/2024 4 224 2097,96 32 1496 14079,98 16/12/2024 1 100 976 6 660 6454,8 17/12/2024 12 527 5122,24 5 540 5254,8 18/12/2024 4 25 244 2 600 5868 19/12/2024 8 592 5748,44 1 150 1467 20/12/2024 0 0 0 6 576 5573,18 23/12/2024 0 0 0 6 495 4841,5 24/12/2024 3 114 1117,2 1 28 274,96 27/12/2024 10 398 3890,34 2 140 1374 30/12/2024 2 300 2940 0 0 0 31/12/2024 2 300 2940 2 73 715,66