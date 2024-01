OENEO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 26 080

Solde en espèces : 141 586,80 €

Au cours du 2 ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 39 931 titres 528 452,80 € 833 transactions VENTE 37 040 titres 495 701,22 € 616 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 22 542

Solde en espèces : 183 906,81 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 200 000,00 €

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0) 5 48 17 25 29 Guillaume Le Floch

Analystes – Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Fatou-Kiné N'Diaye

Presse – Media

+33 (0) 1 53 67 36 34

annexes

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 833 39 931 528 452,80 616 37 040 495 701,22 03/07/2023 17 906 12630,27 8 864 12312 04/07/2023 0 0 0 8 217 3028,91 05/07/2023 5 173 2418,35 1 125 1750 06/07/2023 2 50 700 4 150 2110,01 07/07/2023 4 76 1066 4 125 1758,75 10/07/2023 4 100 1407,5 0 0 0 11/07/2023 5 113 1590,15 0 0 0 12/07/2023 4 147 2063,1 3 80 1124 13/07/2023 0 0 0 1 50 705 14/07/2023 5 66 929,8 0 0 0 17/07/2023 7 518 7230,92 2 200 2800 18/07/2023 0 0 0 4 155 2170 19/07/2023 1 10 139,5 5 114 1594,75 20/07/2023 2 490 6811 8 222 3104,76 21/07/2023 2 300 4170 0 0 0 24/07/2023 1 50 695 11 975 13675,45 25/07/2023 4 202 2829,05 3 216 3035,6 26/07/2023 1 100 1390 14 450 6266,52 27/07/2023 3 300 4145,01 3 48 667,2 28/07/2023 3 89 1228,2 3 85 1180,5 31/07/2023 6 316 4316,69 12 320 4416 01/08/2023 5 149 2033,85 0 0 0 02/08/2023 4 256 3486,44 4 250 3412,5 03/08/2023 3 75 1023,75 0 0 0 04/08/2023 3 72 985,45 4 50 682,5 07/08/2023 1 100 1365 6 428 5843,61 08/08/2023 9 158 2157,95 1 100 1370 09/08/2023 8 480 6547,3 2 250 3425 10/08/2023 3 70 948,1 7 340 4637,74 11/08/2023 5 225 3070,4 6 400 5475 14/08/2023 2 33 450,45 2 150 2055 15/08/2023 8 261 3563,69 1 150 2055 16/08/2023 7 34 464,1 4 227 3103,66 17/08/2023 4 352 4800,75 4 275 3763,76 18/08/2023 10 107 1460,55 5 354 4842,3 21/08/2023 8 265 3617,25 4 225 3081,24 22/08/2023 2 20 273 3 100 1370 23/08/2023 6 726 9912,37 8 488 6697,8 24/08/2023 0 0 0 7 664 9219,97 25/08/2023 12 412 5732,86 2 6 84,3 28/08/2023 2 260 3601 7 350 4897,34 29/08/2023 9 471 6594,85 2 101 1418,95 30/08/2023 4 195 2727,5 4 382 5368,2 31/08/2023 2 60 837 3 220 3074 01/09/2023 6 302 4202,8 2 200 2800 04/09/2023 1 18 251,1 3 445 6228,95 05/09/2023 3 37 516,15 0 0 0 06/09/2023 7 235 3285 5 171 2396,6 07/09/2023 3 266 3724 4 25 350 08/09/2023 13 781 10819,1 4 468 6502,55 11/09/2023 2 107 1487,3 3 200 2790 12/09/2023 2 193 2682,7 7 399 5563,15 13/09/2023 0 0 0 4 573 8015,75 14/09/2023 4 165 2299,75 4 121 1694 15/09/2023 6 600 8357,5 12 616 8637,75 18/09/2023 6 213 2981,75 3 130 1826,5 19/09/2023 7 411 5740,7 5 201 2817,8 20/09/2023 9 570 7904,1 4 215 3008 21/09/2023 14 577 8012 18 1275 17912,95 22/09/2023 10 730 10283,1 3 48 679,2 25/09/2023 17 0 0 2 0 0 26/09/2023 9 550 7586 9 725 10098,75 27/09/2023 3 63 875,7 6 951 13334,1 28/09/2023 6 0 0 2 0 0 29/09/2023 6 392 5477,9 2 102 1433,1 02/10/2023 10 0 0 3 0 0 03/10/2023 2 160 2150 10 342 4651,8 04/10/2023 5 276 3723,6 3 125 1693,75 05/10/2023 0 0 0 10 0 0 06/10/2023 13 299 4072,7 4 225 3076,25 09/10/2023 16 0 0 4 0 0 10/10/2023 10 612 8209,95 0 0 0 11/10/2023 0 0 0 6 194 2608,55 12/10/2023 14 870 11555,8 2 70 931 13/10/2023 8 327 4275,75 11 360 4718,05 16/10/2023 10 236 3079,8 5 244 3205,65 17/10/2023 8 251 3271,65 4 200 2615 18/10/2023 11 402 5241,1 6 300 3925 19/10/2023 8 641 8257,4 5 640 8300 20/10/2023 3 199 2577,05 5 100 1300 23/10/2023 1 8 103,6 4 75 975 24/10/2023 2 115 1495 3 52 678,6 25/10/2023 4 100 1300 4 414 5427,05 26/10/2023 7 213 2827,6 8 178 2381,45 27/10/2023 18 480 6297,45 5 350 4616,25 30/10/2023 5 307 4016,35 1 100 1320 31/10/2023 6 103 1349 2 164 2162,3 01/11/2023 3 84 1087,8 4 36 468 02/11/2023 2 130 1677 5 479 6233,5 03/11/2023 9 379 4927,25 4 199 2606,9 06/11/2023 11 487 6342,3 1 50 657,5 07/11/2023 5 188 2442,1 0 0 0 08/11/2023 2 136 1763 5 311 4037,45 09/11/2023 14 170 2201,5 3 175 2275 10/11/2023 4 144 1862,6 2 200 2600 13/11/2023 8 0 0 5 0 0 14/11/2023 7 477 6263,3 8 640 8447,45 15/11/2023 0 0 0 3 121 1591,15 16/11/2023 4 257 3371,7 2 100 1320 17/11/2023 6 311 4058,45 5 200 2635 20/11/2023 0 0 0 5 333 4442,75 21/11/2023 2 101 1353,3 7 473 6354,8 22/11/2023 13 779 10417,95 2 40 544 23/11/2023 2 40 534 4 201 2693,45 24/11/2023 1 75 1001,25 4 150 2008,75 27/11/2023 7 200 2680 1 31 416,95 28/11/2023 4 101 1353,4 8 518 6983,7 29/11/2023 8 253 3372,55 3 94 1260,85 30/11/2023 7 100 1330 1 33 442,2 01/12/2023 17 683 8947,6 2 151 2003,4 04/12/2023 5 177 2305,05 5 228 2984,6 05/12/2023 7 277 3599,65 3 303 3959,15 06/12/2023 6 393 5130,65 9 405 5315,8 07/12/2023 8 508 6605,55 4 200 2625 08/12/2023 21 765 9703,15 4 81 1027,1 11/12/2023 29 1553 19304,5 12 1156 14449,55 12/12/2023 14 977 11850,75 15 866 10583,25 13/12/2023 5 354 4384,8 13 550 6806,3 14/12/2023 6 372 4612,8 7 472 5909,45 15/12/2023 3 100 1260 3 125 1581,25 18/12/2023 16 1081 13580,55 15 1363 17335,7 19/12/2023 7 0 0 7 0 0 20/12/2023 11 764 9723,2 11 831 10712,95 21/12/2023 18 899 11435,8 10 457 5842,05 22/12/2023 9 906 11622,9 7 1113 14305,2 27/12/2023 10 1497 18771,35 5 1025 13022,5 28/12/2023 15 487 6209,25 3 108 1382,4 29/12/2023 19 3130 39661,2 12 2318 29584