ODIOT SA : ODIOT SA annonce l'initiation de la couverture de son titre par AlphaValue

ODIOT SA annonce l'initiation de la couverture de son titre par AlphaValue

Paris, le 6 août 2025 à 8h45.

ODIOT SA (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) annonce que la société d'analyse financière AlphaValue a initié la couverture de la société avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 55,2 €, soit un potentiel de hausse de 42 % par rapport au cours actuel de 39,00 €.

Dans son rapport, AlphaValue met en lumière la renaissance d'ODIOT en tant que maison positionnée dans l'ultra-luxe, forte d'un héritage unique de 335 ans, centrée sur l'artisanat d'art, l'excellence manufacturière et le développement international. L'étude souligne une dynamique solide à la fois opérationnelle et financière, soutenue par une stratégie d'investissement prudente, des partenariats clients stratégiques, ainsi qu'une clientèle unique de grandes fortunes internationales et institutionnels (décorateurs et architectes).

Les principaux éléments financiers du rapport incluent une croissance attendue du chiffre d'affaires de 103 % en 2025, passant de 1,13 million d'euros en 2024 à 2,29 millions d'euros. La marge d'EBITDA devrait fortement progresser, passant de 16,3 % en 2024 à 32,0 % en 2026. Le bénéfice par action ajusté devrait redevenir positif, passant de –8,15 € en 2024 à 1,39 € en 2025, pour atteindre 4,40 € en 2027. La valorisation repose sur une estimation DCF de 88,9 € par action, une évaluation NAV/SOTP de 53,9 € et une valorisation par les comparables de 58,7 €.

AlphaValue souligne qu'ODIOT SA pourrait devenir une cible de consolidation dans le secteur de l'orfèvrerie de luxe, grâce à des fondamentaux solides, une notoriété historique et une stratégie d'expansion rigoureusement pilotée. Celle-ci comprend le renforcement avec les distributeurs existants et l'expansion avec de nouveaux distributeurs sur des marchés clés tels que les États-Unis, le Moyen-Orient et certains pays d'Asie. Des investissements importants sont également en cours pour moderniser les installations de production — notamment avec l'intégration des bains et de la soudure laser — ainsi qu'inventorier et restaurer les archives historiques. Ces initiatives sont soutenues par une structure financière renforcée, à la suite de récentes augmentations de capital et d'émissions obligataires non dilutives.

Gilles-Emmanuel Trutat, Président-Directeur Général, a déclaré : « Dans l'univers des petites capitalisations, ODIOT SA est l'une des rares sociétés à être suivie par deux cabinets d'analyse réputés, GreenSome et AlphaValue. J'espère que cela contribuera à améliorer la valorisation et la liquidité de l'action dans les mois à venir. »

Téléchargez la note d'analyse ici : https://www.odiotholding.com/investor-relations .

A propos de ODIOT SA

ODIOT SA est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis le XVIII e siècle. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, ODIOT est dotée d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT SA (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) www.odiotholding.com