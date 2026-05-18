ODIOT SA : Convocation à l'assemblée générale mixte des actionnaires le mercredi 3 juin 2026 et Nominations au Conseil d'Administration

Convocation à l'assemblée générale mixte des actionnaires

le mercredi 3 juin 2026 et Nominations au Conseil d'Administration

Paris, le 18 mai 2026 à 9h00

ODIOT S.A. (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) annonce la réunion de son assemblée générale mixte d'approbation des comptes 2025 .

Les actionnaires de la société ODIOT S.A. (la « Société ») sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra le mercredi 3 juin 2026, à 10h30, au Cercle France-Amériques, Hôtel Le Marois 9-11, avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris.

Approbation des comptes de l'exercice 2025

Le Conseil d'administration soumettra à l'approbation de l'assemblée générale les comptes sociaux d'ODIOT S.A pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, arrêtés sous la présidence de M. Gilles-Emmanuel Trutat, Président-Directeur général.

Ces comptes ont fait l'objet d'un audit par Grant Thornton. Le rapport du commissaire aux comptes est disponible à partir du le 18 mai 2026 sur le site www.odiotholding.com , rubrique Espaces Investisseurs. Le rapport financier annuel est quant à lui disponible à la même adresse, depuis le 30 avril 2026.

Odiot S. A En euros 2025 2024 2023 Chiffre d'affaires 0 0 347 223 Résultat d'exploitation 38 457 (656 740) (161 054) Résultat net 979 150 (3 590 405) (155 908) Résultat financier 940 693 335 286 (4 418) Capitaux propres (870 682) (6 217 325) (2 626 920) Dette financière 1 474 273* 4 180 546 3 166 044

*détail de la dette financière: emprunts obligataires 665 000 €, dette bancaire 163 000 €, intérêts courus non échus 1000 €.

Résolutions soumises au vote

L'assemblée générale sera notamment appelée à se prononcer sur les résolutions suivantes :

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Renouvellement des autorisations financières du Conseil d'administration.

Ratification de la nomination de Mme Tiphaine Auzière et de Mme Sophie Blandin en qualité de membres du Conseil d'administration.

Nomination de M. Antoine Ernst en qualité de membre du Conseil d'administration.

Nomination de SAR le Prince Joachim Murat en qualité de membre du Conseil d'administration

Un avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du lundi 18 mai 2026. Les documents préparatoires à cette assemblée générale ont été mis à disposition sur le site internet de la Société ( https://www.odiotholding.com/investor-relations ).

Nominations au Conseil d'administration

L'assemblée générale sera appelée à valider la nomination de quatre nouveaux membres du Conseil d'administration : deux ont été cooptés en Conseil d'administration et deux nouveaux seront proposés à la nomination. Les profils – expertise juridique internationale, maintenance multi-technique auprès de maisons de luxe, transformation industrielle dans le luxe, et rayonnement historique et diplomatique – constituent des atouts majeurs pour accompagner la stratégie de développement du groupe.

Les profils des nouveaux administrateurs sont détaillés ci-après (le profil de Mme Sophie Blandin ayant été détaillé lors de sa cooptation, communiqué de presse du 12 mars 2026) :

Mme Tiphaine Auzière

Avocate spécialisée en droit social depuis 2009, elle fonde en 2020 le cabinet Challenges Avocats, en association avec Frédéric Moreas. Titulaire du certificat d'administrateur de Sciences Po Paris, elle a siégé à plusieurs advisory boards de la BPI, puis en qualité d'administratrice indépendante, référente et membre du comité des nominations et des rémunérations d'Arverne, entreprise cotée sur Euronext Paris spécialisée dans la géothermie et l'extraction de lithium. Elle est par ailleurs la marraine de la plateforme Droit Direct, qui lutte contre les violences faites aux femmes, et l'autrice du roman Assises (Stock, 2024).

M. Antoine Ernst

Fort de 35 ans d'expérience dans le luxe, la joaillerie, les vins et spiritueux et l'hôtellerie, Antoine Ernst est spécialiste de la transformation et du redressement industriel. De 2022 à 2025, il a piloté en tant que Directeur de la Transformation de la maison Swarovski la restructuration industrielle de l'entreprise — réduction des effectifs, refonte de la gouvernance et redressement financier — aboutissant à un retour à une croissance à deux chiffres. Précédemment, il a exercé plusieurs fonctions de direction générale et de transformation chez JTI (Japan Tobacco International), en tant que CEO en Ukraine et Grèce et Russie. Il est diplômé de l'IEA-Paris, de l'INSEAD et de l'IMD et est bi national franco-suisse.

SAR le Prince Joachim Murat

Descendant direct du Maréchal Joachim Murat, Roi de Naples, et de Caroline Bonaparte, sœur de l'Empereur Napoléon I er , il justifie de plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique et des technologies de souveraineté, au service de gouvernements en Europe, Asie, Afrique et Moyen-Orient. Il a notamment dirigé pendant sept ans le projet de mise en place de l'état civil biométrique indien, auprès du Cabinet du Premier Ministre de la République de l'Inde. Ancien officier de parachutistes, ancien membre de deux cabinets ministériels, il préside actuellement une fondation spécialisée dans l'intelligence artificielle au service des industries françaises. Il est diplômé des universités de Paris II Panthéon-Assas et Paris I Panthéon-Sorbonne.

Si leur nomination est confirmée, le Conseil d'administration d'ODIOT SA sera composé de :

M. Gilles-Emmanuel Trutat Président du Conseil d'administration et Directeur général SAR le Prince Joachim Murat Administrateur M. Yves Pozzo di Borgo Administrateur Mme Tiphaine Auzière Administratrice M. Thierry Bignet Administrateur Mme Sophie Blandin Administratrice M. Antoine Ernst Administrateur M. Marc Jobert Administrateur

A propos d'ODIOT S.A.

Odiot S.A. est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en 1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT S.A. détient également les marques Tétard Frères, Biennais et Rouge Pullon, complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

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