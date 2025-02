ODIOT HOLDING (EX WELL) : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte d'ODIOT HOLDING

Paris le 04.02.2025 à 17:00

L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Odiot Holding (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT), s'est déroulée le mardi 4 février 2025, sous la présidence de M. Gilles-Emmanuel Trutat. 83,92% des actionnaires étaient présents ou avaient voté par correspondance.

L'assemblée générale a adopté toutes les résolutions présentées par le conseil d'administration. Les principales mesures votées ont été les suivantes :

Approbation des comptes 2022 et affectation du résultat ;

Approbation des comptes 2023 et affectation du résultat ;

Mise à jour des statuts ;

Renouvellement des autorisations financières données au conseil d'administration ;

Renouvellement des mandats des administrateurs.

Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet d'ODIOT HOLDING ( https://www.odiotholding.com/investor-relations ), dans l'Espace Investisseurs.

M. Gilles-Emmanuel Trutat déclare : « Un travail considérable et très difficile a été accompli pour rattraper la gestion comptable des exercices 2022 et 2023, laissée en suspens par l'ancienne direction. La dépréciation des actifs surévalués et la cession des participations sans intérêt stratégique , explique le déficit de 11,8 millions d'euros en 2022. Ce nettoyage du passé nous permet de repartir sur des bases solides. Le résultat de 2023 reflète déjà cette amélioration. Nous attendons un résultat 2024 encore meilleur et une forte croissance en 2025.

Grâce au financement apporté par moi-même et par l'actionnaire majoritaire tout au long de l'année 2024, la situation a été assainie. L'opération en cours de renforcement des fonds propres et de réduction drastique des dettes, associée à un strict contrôle des coûts de la Holding, nous permet de désormais nous concentrer sur le développement du chiffre d'affaires de la maison ODIOT, afin de restaurer sa position de leader dans l'orfèvrerie de luxe et des arts de la table, pour une clientèle prestigieuse à la recherche d'objets d'exception, qui ne cesse de croître à travers le monde. ».

A propos de ODIOT HOLDING

ODIOT HOLDING est la holding de contrôle de ODIOT, marque française de luxe fondée en 1690, et l'un des orfèvres les plus prestigieux depuis les XVIII e et XIX e siècles. Fournisseur royal, de l'Empire et de toutes les cours européennes, doté d'un savoir-faire unique en matière de création de pièces de décoration exceptionnelles et de couverts en métaux précieux (argent massif, vermeil, épargne, or). ODIOT est labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : odiotholding@aelium.fr

ODIOT HOLDING (Euronext Access, FR0004152700 – MLODT) www.odiotholding.com