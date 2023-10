Odey Asset Management se vide

Odey Asset Management ne sera bientôt plus qu’une coquille vide. La société de gestion londonienne fondée par Crispin Odey, accusé d’abus sexuels, a annoncé que plusieurs de ses fonds et gérants ont été transférés à d’autres sociétés de gestion.

Ainsi, Geoffrey Marson et son fonds Odey Opportunity Fund sont partis chez Cannacord Genuity. James Hanbury et Jamie Grimston, ainsi que leurs fonds, se sont relogés chez Lancaster Investment Management. Enfin, Oliver Kelton et ses fonds se trouvent désormais chez S.W. Mitchell Capital.

Parallèlement, le fonds LF Odey Portfolio Fund a fermé et le Odey Swan Fund est en cours de liquidation. Ce dernier était co-géré par Freddie Neave et Crispin Odey. Or, Freddie Neave a quitté Odey AM pour rejoindre Bainbridge Partners, selon des informations de Bloomberg publiées en septembre. Le fonds avait été gelé dès le mois de juin 2023.

Dans la tourmente depuis juin

Par ailleurs, des discussions étaient en cours en juillet pour le transfert du fonds Odey Investments plc – Special Situations Fund, géré par Adrian Courtenay, chez Green Ash Partners?; mais rien n’indique si elles ont abouti ou non.

La société de gestion de Crispin Odey est dans la tourmente depuis la révélation en juin dernier, dans le FT, de plusieurs cas de harcèlements et agressions sexuelles de la part du fondateur. Plusieurs femmes, dont certaines travaillaient au sein du gestionnaire, en ont été victimes. Dès le 11 juin, Odey AM avait pris ses distances avec son fondateur, lui retirant la gestion de tous les fonds qu’il gérait ou co-gérait. Mais cela n’aura pas suffi et très rapidement les gérants ont cherché à trouver un repreneur.

Odey AM affichait un encours sous gestion de 4,4 milliards de dollars d’encours mi-juin, dont 1,2 milliard de dollars étaient gérés par Crispin Odey en personne, selon des chiffres du FT. La moitié de cette dernière somme lui appartient.

La société vient aussi de fermer son activité de gestion de fortune. Elle a également transféré ses bureaux à Londres dans une société de co-working .

Laurence Marchal