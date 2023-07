Odey AM est en discussions pour transférer une partie de ses fonds à Lancaster

- Odey Asset Management a annoncé être en « négociations avancées » avec Lancaster Investment Management concernant le transfert de plusieurs fonds actions monde et de leur gérant, James Hanbury. Les fonds concernés sont : LF Brook Absolute Return, Brook Absolute Return, Brook Developed Markets, Brook Absolute Return Docus et LF Odey Opus. Lancaster IM est une société de gestion londonienne créée en 2007. Parallèlement, Reuters indique qu’Odey Asset Management est en pourparlers avancés pour transférer son fonds de situations spéciales géré par Adrian Courtenay à Green Ash Partners, selon une lettre aux investisseurs datée du 3 juillet. Green Ash Partners est un gestionnaire d’investissement basé en Suisse et au Royaume-Uni qui gère plus d’un milliard de dollars d’actifs, selon son site web. A lire aussi: Asphyxié, Odey AM est contraint de chercher à loger ses fonds ailleurs Des discussions similaires sont en cours pour le transfert d’autres fonds et gérants. Elle a notamment annoncé être en négociations avancées avec SW Mitchell Capital pour les fonds d’Oliver Kelton.Odey AM cherche à sauver ses activités après la publication d’un article du Financial Times et de Tortoise Media début juin accusant Crispin Odey, le fondateur d’Odey AM, d’agressions sexuelles à l’encontre de plusieurs femmes, dont certaines étaient employées par la société. A lire aussi: Barclays veut couper ses liens avec Odey AM

Laurence Marchal