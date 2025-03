Oddo BHF : Thomas Burri nommé responsable de la banque privée en Suisse

Au cours des 20 dernières années, Thomas Burri a occupé plusieurs postes de direction chez Credit Suisse à Zurich et à Hong Kong, où il a géré avec ses équipes le patrimoine de clients sophistiqués (ultra high net worth individuals), principalement en Europe et en Amérique latine.

(AOF) - Oddo BHF annonce la nomination de Thomas Burri au poste nouvellement créé de responsable des activités de Private Wealth Management (PWM) de Oddo BHF en Suisse, à compter du 1er avril 2025. Membre du comité exécutif suisse, il sera responsable de l'ensemble des activités de banque privée en Suisse et rapportera directement à Martin Liebi, CEO de Oddo BHF (Suisse) SA, et Joachim Häger, global head private wealth management.

