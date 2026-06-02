Oddo BHF passe à l'achat sur Securitas avant le CMD

Oddo BHF estime que Securitas présente un modèle de plus en plus technologique grâce à l'intégration réussie de Stanley.

Selon l'analyste, le marché ne valorise pas encore pleinement ce profil stratégique et financier amélioré ainsi que le niveau de levier retrouvé laissant des options ouvertes.

L'acquisition transformante de Stanley en 2022 (3.2 Md$ - c. 60% de la capitalisation boursière de Securitas) a constitué un bond en avant, permettant d'accélérer la transition. Le modèle évolue vers plus de Solutions intégrées (remote surveillance, smart systems) qui offrent des perspectives plus attractives en termes de croissance et de rentabilité (marges >10% et croissance cible c. 8%-10%)" explique le bureau d'analyse.

L'analyste note également que la marge d'EBIT ajusté du groupe est passée de c.5% sur la période 2014-2019 à 5.6% pour atteindre progressivement 7.4% en 2025 (dont 8.0% au S2), sous l'effet de l'amélioration du mix-métiers (Technology & Soutions) et du travail sur le portefeuille de contrats (Amérique du Nord puis Europe).

Le ROCE, après la baisse à 10% post-acquisition de Stanley, est en passe de retrouver le niveau de 17%e en 2026, selon Oddo BHF.

Oddo BHF initie Securitas avec une recommandation Surperformance et un objectif de cours de 210 SEK.

"Securitas se traite actuellement à 9.7x en VE/EBIT et 11.8x PE NTM, des niveaux inférieurs à leur moyenne historique (11.3x VE/EBIT et 13.0x PE NTM) malgré un profil opérationnel et financier renforcé depuis l'acquisition et l'intégration réussie de Stanley" indique le bureau d'analyse.

L'annonce d'un horizon plus précis pour atteindre l'ambition de marge de 10% pourrait être un catalyseur du CMD de juin 2026, selon Oddo BHF.