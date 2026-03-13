Oddo BHF maintient son conseil sur ID Logistics après la publication des résultats et des prévisions
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 09:59
L'analyste note une forte visibilité et une confiance affichée dans la croissance organique : plus de 25 démarrages d'entrepôts attendus en 2026 (croissance de 13% lfl contre 11% précédemment).
"Nous notons une très bonne dynamique commerciale et une forte accélération avec les principaux clients (Amazon, Inditex, Pepsico) entrainant des Capex élevés à court terme mais sécurisant un haut niveau de croissance organique pour les prochains trimestres" indique le bureau d'analyse.
Oddo BHF estime que la génération de trésorerie décevante à court terme devrait nettement progresser (normalisation du BFR dès 2026 et retour à des Capex plus normatifs autour de 3,5% du CA à partir de 2027).
Le management est également revenu sur l'utilisation grandissante de l'IA au sein des entrepôts.
Selon Oddo BHF, la publication a pu décevoir sur le niveau de FCF qui ressort négatif à -30 MEUR du fait de la détérioration du BFR (64 MEUR) et l'augmentation importante des CAPEX (164 MEUR soit 4.4% du CA) en raison de gros contrats démarrés au 2ème semestre 2025 (Amazon, Inditex, Pepsico).
L'analyste indique cependant que l'ensemble des Capex sont bien répercutés aux clients (avec une bonne marge) et ce sera selon lui positif pour la croissance future.
Oddo BHF note également que le management se montre très confiant sur i/ la croissance du CA pour les 3 prochaines années (>13% en 2026, >10% en 2027), ii/ le levier sur les marges qui va se matérialiser progressivement (MOC 10pb par an) et iii/ le M&A attendu sur l'exercice (cibles de taille structurante à l'étude notamment aux US).
Valeurs associées
|331,0000 EUR
|Euronext Paris
|-7,02%
