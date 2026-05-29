Oculis annonce que son collyre n'a pas atteint l'objectif d'amélioration de la vision lors des essais cliniques de phase avancée

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Oculis Holding CR5.F OCS.O a annoncé vendredi que son collyre destiné aux patients atteints d'œdème maculaire diabétique n'avait pas atteint l'objectif principal d'amélioration de la vision après 52 semaines dans le cadre de deux essais cliniques de phase avancée.

Les actions de la société suisse cotées aux États-Unis ont chuté de 23% lors des échanges de l'après-midi.

Voici quelques détails:

* Le médicament, OCS-01, était testé chez des patients atteints d'œdème maculaire lié au diabète, une inflammation de la macula, ou partie centrale, de la rétine de l'œil.

* Dans deux études de phase avancée portant sur plus de 800 patients, le médicament n'a pas amélioré la vision de manière significative par rapport au placebo.

* Le médicament a montré une réduction substantielle et durable de l'épaisseur de la rétine, un objectif secondaire, dans les deux essais.

* Un autre objectif secondaire clé, mesurant la proportion de patients ayant bénéficié d'une amélioration significative de la vision, n'a pas non plus été atteint.

* L'OCS-01 a été bien toléré, aucun effet indésirable inattendu n'a été observé et le profil de sécurité global était conforme à celui des essais précédents, a déclaré la société.

* Oculis a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de demander l'autorisation de mise sur le marché de l'OCS-01 aux États-Unis pour le traitement de l'œdème maculaire diabétique, compte tenu de ces résultats.

* Oculis a déclaré disposer d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 278 millions de dollars au 31 mars, ce qui permettrait de financer ses activités jusqu'au second semestre 2029.