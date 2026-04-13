Ocular Therapeutix progresse grâce à un nouveau médicament pour les yeux qui permet de mieux contrôler la maladie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril -

** Les actions d'Ocular Therapeutix OCUL.O augmentent de 1,6 % à 8,93 $ avant le marché

** La société de biotechnologie déclare que des données supplémentaires en phase finale montrent que son médicament expérimental axpaxli contre la DMLA humide a permis de contrôler la maladie oculaire plus longtemps qu'un traitement standard

** Les patients sous axpaxli ont maintenu leurs gains de vision jusqu'à un an et ont montré une aggravation plus lente sur les scanners oculaires par rapport à l'aflibercept de Bayer

** Les patients ont mis près de 40 semaines à montrer une aggravation modérée de la maladie contre 16 semaines pour l'aflibercept; les problèmes de sécurité étaient pour la plupart bénins et se sont résolus avec le temps - OCUL

** L'entreprise ajoute qu'elle prévoit de demander l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis sur la base de cette seule étude de phase tardive, conformément aux récentes directives de la FDA

** La DMLA humide est une maladie oculaire liée à l'âge qui entraîne une perte de vision due à une croissance anormale des vaisseaux sanguins dans l'œil

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 28% depuis le début de l'année