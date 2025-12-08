Ocular Therapeutix progresse grâce à des plans visant à accélérer le dépôt d'une demande d'autorisation auprès de la FDA pour un médicament contre les maladies oculaires

8 décembre - ** Les actions d'Ocular Therapeutix OCUL.O augmentent de 13,5 % à 14,28 $ dans les transactions de pré-marché

** OCUL déclare qu'elle prévoit de soumettre une demande de commercialisation pour son médicament expérimental contre les maladies oculaires, Axpaxli, pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge après un an de données de son essai de phase avancée en cours, attendu au premier trimestre de 2026

** La DMLA humide est l'une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées et se caractérise par une croissance anormale des vaisseaux sanguins dans la rétine

** La société affirme que l'étude est conçue pour démontrer la supériorité par rapport à l'Eylea de Regeneron Pharma

REGN.O et s'aligne sur les récentes directives de la FDA selon lesquelles un seul essai bien contrôlé peut soutenir l'approbation

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 47,3 % depuis le début de l'année