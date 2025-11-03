 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 129,00
-0,04%
Indices
Chiffres-clés

OCTOPUS BIOSAFETY : OCTOPUS et TAW annonce un partenariat stratégique avec EXCELCAR pour accélérer la robotisation de la propreté dans l'industrie.
information fournie par Actusnews 03/11/2025 à 08:00

Rennes, le 3 novembre 2025 : Octopus Biosafety (Euronext Access Paris FR0013310281, MLOCT) pionnier de la robotique avicole et filiale du groupe TAW, leader de la robotisation du Facility Management annonce une collaboration stratégique avec EXCELCAR, acteur reconnu de l'innovation industrielle.

Ce partenariat permettra notamment la présentation et la démonstration permanente de robots de nettoyage industriel au sein de la plateforme technologique d'EXCELCAR. Située au cœur du Pôle d'Excellence de l'industrie décarbonée de La Janais à Rennes, elle offre un espace de visibilité et d'échanges avec les industriels.

Selon Didier Anderouard, Directeur du développement d'EXCELCAR, cette initiative illustre la volonté d'intégrer les technologies de robotisation et d'autonomie mobile (AMR) au cœur de la transformation industrielle.

Pour OCTOPUS et TAW, cette synergie vise à accélérer l'adoption de la robotisation de la propreté en tant que levier d'excellence opérationnelle, contribuant à la performance, la durabilité et la compétitivité de l'industrie.

"L'amélioration continue prospère là où la propreté est non négociable."

Les actions de la société Octopus Biosafety S.A. sont cotées sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0013310281 - Mnémonique : MLOCT).

Plus d'informations sur :

www.octopusbiosafety.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mm2elZhrlWaXmJpvlpZpmmOWbpeUxpHGaGqbnGJqacmXnHBjym9laJqVZnJlnmtv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94969-excelcar_ob_20251103.docx-1.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

OCTOPUS BIOSAF
0,3600 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank