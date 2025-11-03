OCTOPUS BIOSAFETY : OCTOPUS et TAW annonce un partenariat stratégique avec EXCELCAR pour accélérer la robotisation de la propreté dans l'industrie.

Rennes, le 3 novembre 2025 : Octopus Biosafety (Euronext Access Paris FR0013310281, MLOCT) pionnier de la robotique avicole et filiale du groupe TAW, leader de la robotisation du Facility Management annonce une collaboration stratégique avec EXCELCAR, acteur reconnu de l'innovation industrielle.

Ce partenariat permettra notamment la présentation et la démonstration permanente de robots de nettoyage industriel au sein de la plateforme technologique d'EXCELCAR. Située au cœur du Pôle d'Excellence de l'industrie décarbonée de La Janais à Rennes, elle offre un espace de visibilité et d'échanges avec les industriels.

Selon Didier Anderouard, Directeur du développement d'EXCELCAR, cette initiative illustre la volonté d'intégrer les technologies de robotisation et d'autonomie mobile (AMR) au cœur de la transformation industrielle.

Pour OCTOPUS et TAW, cette synergie vise à accélérer l'adoption de la robotisation de la propreté en tant que levier d'excellence opérationnelle, contribuant à la performance, la durabilité et la compétitivité de l'industrie.

"L'amélioration continue prospère là où la propreté est non négociable."

Les actions de la société Octopus Biosafety S.A. sont cotées sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0013310281 - Mnémonique : MLOCT).

