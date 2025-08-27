 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCTOPUS BIOSAFETY : OCTOPUS annonce la signature d'un premier contrat en Arabie Saoudite avec Tanmiah Food Company pour le déploiement de son robot XO
information fournie par Actusnews 27/08/2025 à 17:45

AURAY, le 27 Août 2025 : Octopus Biosafety (Euronext Access Paris FR0013310281, MLOCT) pionnier de la robotique avicole et filiale du groupe américain TAW, leader dans la robotisation du Facility Management, annonce la signature de son premier contrat commercial en Arabie Saoudite avec Tanmiah Food Company, l'un des leaders agroalimentaires de la région.

Cette collaboration marque une étape importante dans le développement international d'Octopus Biosafety. Dans le cadre de cet accord, la solution robotique XO sera déployée au sein d'une première installation pilote. Ce déploiement sera assortie d'une assistance technique de six mois pour adapter la technologie aux spécificités locales des pratiques d'élevage.

Un partenariat structurant pour le développement d'Octopus Biosafety

  • Un acteur de référence : Tanmiah Food Company figure parmi les plus grands groupes agroalimentaires cotés en Arabie Saoudite, avec une croissance soutenue sur les marchés régionaux et internationaux,
  • Première implantation au Moyen-Orient : ce contrat inaugure l'entrée de d'Octopus Biosafety sur le marché Saoudien à très fort potentiel ou le taux d'autosuffisance en poulet de chair dépasse 65% et le gouvernement vise 80% à 2030,
  • Déploiement rapide : le robot XO sera installé au sein de premières unités de production, avec pour ambition de généraliser son utilisation à partir de 2026.

«Nous sommes fiers de cette première collaboration au Moyen-Orient avec un groupe aussi prestigieux que Tanmiah Food Company. Ce partenariat reflète l'attractivité de nos solutions robotiques au Moyen Orient et ouvre la voie à de nouvelles opportunités dans la région» , déclare Bertrand VERGNE, le CEO d'Octopus

Les actions de la société Octopus Biosafety S.A. sont cotées sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0013310281 - Mnémonique : MLOCT).

Plus d'informations sur :

www.octopusbiosafety.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xWqfZ5uXam7KmZ5uZslsaWponGmVlmTFmZeXmGlsZpmaZ52TmWtiaMeZZnJkm25r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93695-cp_ob_tanmiahfoodcompany.pdf

