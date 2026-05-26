Occidental pourrait prendre une participation de 10% dans un bloc en eaux profondes d'Exxon au large de Trinidad

par Curtis Williams

Occidental Petroleum OXY.N acquiert une participation de 10 % dans le bloc d'exploration en eaux profondes d'Exxon Mobil XOM.N au large de Trinité-et-Tobago, selon deux personnes proches du dossier. Exxon était auparavant l'unique propriétaire de ce vaste bloc offshore, connu sous le nom d'UD(1), situé à des profondeurs comprises entre 2.000 et 3.000 mètres et acquis pour la première fois en août 2025. Les sources n'ont pas précisé la valeur de la transaction.

La grande société américaine mène actuellement des études sismiques dans ce bloc, et l'acquisition des données devrait être achevée d'ici la fin juillet, a déclaré ce mois-ci John Ardill, vice-président de l'exploration mondiale chez Exxon, lors de l'Offshore Technology Conference à Houston. L'interprétation des données pourrait être terminée d'ici la fin de 2026, a-t-il ajouté.

La zone de Trinidad est limitrophe du bloc Stabroek, où Exxon et ses partenaires ont fait plus de 30 découvertes, faisant de la Guyane l'un des producteurs de pétrole à la croissance la plus rapide au monde. Ardill avait précédemment déclaré à Reuters que ce bloc pourrait receler un potentiel comparable à celui de Stabroek ou des actifs en eaux profondes au large de l'Angola.

Les similitudes géologiques entre les deux zones ont alimenté les spéculations selon lesquelles les eaux profondes de Trinité-et-Tobago pourraient receler d'importantes ressources inexploitées, bien que le risque lié à l'exploration reste élevé à ce stade précoce. Ce pays des Caraïbes, dont la production de pétrole et de gaz a diminué ces dernières années en raison de l'épuisement des gisements matures, recherche de nouvelles opportunités en amont pour maintenir sa production et soutenir son secteur du gaz naturel liquéfié.

Le ministère de l'Énergie de Trinité-et-Tobago n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Exxon et Occidental n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires concernant l'acquisition de cette participation.

La semaine dernière, Paul Riley, directeur national d'Exxon à Trinité-et-Tobago, Gboyega Ayeni, directeur du développement commercial, et Pedro Romero, vice-président de l'exploration internationale chez Occidental, ont rencontré la Première ministre de Trinité-et-Tobago, Kamla Persad-Bissessar, et le ministre de l'Énergie, Roodal Moonilal, selon un communiqué du ministère de l'Énergie du pays.

Exxon devrait décider de forer ou non un puits d'exploration après avoir examiné les résultats sismiques, qui pourraient fournir la première indication concrète du potentiel commercial du bloc.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))