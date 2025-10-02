Occidental cède OxyChem à Berkshire Hathaway
OxyChem est un fabricant mondial de produits chimiques de base essentiels à la qualité de vie, avec des applications dans le traitement de l'eau, les produits pharmaceutiques, les soins de santé et le développement commercial et résidentiel.
Occidental prévoit d'utiliser 6,5 MdsUSD du produit de la transaction pour réduire sa dette et atteindre son objectif de dette principale inférieure à 15 MdsUSD fixé à la suite de l'annonce de son acquisition de CrownRock en décembre 2023.
La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles. Une filiale d'Occidental conservera les passifs environnementaux hérités d'OxyChem.
