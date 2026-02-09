Ocado pourrait tailler dans ses effectifs avant ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 09:19
Les coupes pourraient être annoncées dès ce mois-ci et concerneraient principalement le siège britannique, notamment les équipes technologiques et les fonctions support.
Le groupe, confronté à une année difficile pour son activité d'entrepôts automatisés, a récemment subi plusieurs revers, dont la fermeture de sites chez ses clients Sobeys et Kroger.
Ocado a toutefois indiqué pouvoir élargir la commercialisation de sa technologie après la fin de plusieurs accords d'exclusivité et réaffirme viser un flux de trésorerie positif en 2025/26.
La société publiera ses résultats annuels le 26 février.
Valeurs associées
|230,850 GBX
|LSE
|-0,28%
