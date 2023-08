Obtention de la certification API d’AMADEUS pour MYHOTELMATCH - Lancement de la plateforme de voyage de luxe le 18 octobre 2023

MYHOTELMATCH, la plateforme de voyage de luxe nouvelle génération basée sur le matching, vient d’obtenir la très prisée certification API AMADEUS qui s’inscrit dans la continuité du partenariat technologique signé avec le géant du tourisme en avril dernier1. Cette certification valide la capacité technique et technologique de MYHOTELMATCH d’intégrer à son application, les ressources d’AMADEUS, à savoir la réservation et la disponibilité en temps réel des chambres de l’ensemble de son offre hôtelière, soit plus d’un million d’hôtels dans le monde.

Elle a été obtenue à l’issue d’un processus très strict mettant en scène plusieurs cas d’usage selon divers scénarios qui ont tous été validés avec succès par les équipes techniques de MYHOTELMATCH (ex : rechercher un hôtel, choisir un hôtel, choisir une chambre, ajouter 2 adultes et 1 enfant, réserver, annuler la réservation...).