Obligations Relance : Audacia déploie avec succès une tranche de 45 millions d’euros auprès de PME et ETI françaises

• Audacia, acteur innovant du capital-investissement en France, annonce avoir déployé 45 millions d’euros d’Obligations Relance auprès de PME et ETI françaises qui présentent un projet de développement ou de transformation.

• Compte tenu de ce succès, une seconde tranche de 27 millions d’euros vient d’être allouée à Audacia.

• Audacia fait partie du groupement piloté par Tikehau Capital pour la gestion par délégation d’une poche de 300 millions d’euros du fonds Obligations Relance France.



Le fonds Obligations Relance France est l’un des volets du Plan de Relance du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique créé après la crise sanitaire par les assureurs et la Caisse des Dépôts en coopération avec la direction générale du Trésor. Doté de 2,8 milliards d’euros, il finance les PME-ETI qui investissent dans leur développement et leur transformation.

La première tranche de 45 millions d’euros confiée à Audacia vient d’être engagée auprès des PME et ETI suivantes :



• Lepape : créé en 1996, le Groupe Lepape est un des leaders français de la distribution d’équipements dédiés à la pratique du running, de la randonnée et du vélo.

• Maison Landemaine : fondée en 2007, la société exploite un réseau de boulangeries artisanales majoritairement situées en Île-de-France, dans une démarche éco-responsable avec notamment l’utilisation de matières premières locales et biologiques.

