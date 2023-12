Obligation : High yield vs Investment grade ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Choisir entre les obligations high yield (à haut rendement) et les obligations investment grade (de qualité d'investissement) ressemble un peu à choisir entre deux chemins complètements différents à suivre pour atteindre son objectif.

Découvrons dans cet article les différences entre le high yield et l'investment grade, ainsi que les avantages et les limites de chaque type d'obligations afin que vous puissiez choisir la meilleure option pour votre portefeuille.

Qu'est-ce qu'une obligation ?

Une obligation est un instrument financier qui représente une dette émise par une entité comme une entreprise ou un gouvernement. Lorsqu'ils achètent des obligations, les investisseurs prêtent de l'argent à un émetteur. En échange, ils reçoivent le paiement d'intérêts réguliers, appelés coupons. Une fois que l'obligation arrive à échéance, l'émetteur rembourse le principal à l'investisseur.

Quelles sont les différences entre high yield et l'investment grade ?

Les agences de notation comme Moody's, S&P Global Ratings et Fitch Ratings attribuent des notes de crédit aux émetteurs d'obligations ou de produits financiers en fonction de leurs analyses. Elles peuvent prendre en compte des critères financiers et extra-financiers concernant les émetteurs, qui leur permettent de catégoriser les obligations en fonction du degré de risque de défaut de paiement de l'émetteur.

Les obligations émises par des entités notées de Aa1 ou AAA à Baa3 ou BBB - sont considérées comme peu risquées et font partie de la catégorie « investment grade ». Dans ce cas, le risque de défaut de paiement de l'émetteur est faible, et en conséquence, les rendements proposés sont généralement relativement bas.

D'un autre côté, les obligations émises par des entités avec un risque de crédit plus élevé sont qualifiées de « junk bonds » et font partie de la catégorie « high yield ». Les notations de crédit pour ces obligations vont de Ba1 ou BB+ à C ou D. En raison de leur solvabilité moindre, les rendements offerts sur les « junk bonds » sont relativement plus élevés. Cependant, cela s'accompagne aussi d'un risque accru de non-remboursement.

Quels sont les avantages et les risques d'investir dans le high yield ?

Investir dans des obligations à haut rendement offre un potentiel de rendement élevé, en particulier par rapport à d'autres types d'investissements à revenu fixe, et leur performance peut parfois être indépendante de celle d'autres actifs plus traditionnels, favorisant ainsi la diversification de portefeuille.

Ces obligations peuvent également contribuer au financement d'entreprises en croissance qui ont besoin de capitaux pour se développer, offrant ainsi des opportunités de croissance significative à l'avenir pour les investisseurs si l'entreprise connaît un certain succès.

Si la situation financière d'un émetteur s'améliore, ou si les perspectives économiques globales sont de plus en plus positives, la valeur de ce type d'obligations peut monter, ce qui peut être bénéfique pour les investisseurs ayant besoin (ou souhaitant) vendre ces obligations.

Les obligations à haut rendement ont généralement des échéances relativement courtes, ce qui les rend moins sensibles aux variations des taux d'intérêt par rapport aux obligations de qualité de type « investment grade » ayant une durée plus longue.

Cependant, ces obligations sont généralement considérées comme « spéculatives » ou « non investment grade », ce qui signifie qu'elles comportent un risque élevé de perte en capital pour les investisseurs. De plus, leur prix peut être plus volatil et le marché des obligations à haut rendement peut parfois manquer de liquidité.

Quels sont les avantages et les risques d'investir dans l'investment grade ?

Les obligations investment grade sont émises par des entreprises établies et matures, réputées pour leur stabilité. Elles offrent ainsi un niveau de sécurité et de fiabilité élevé pour les investisseurs. Par conséquent, le risque de non-remboursement est relativement faible.

En raison de cette confiance relative, le marché de l'investment grade est caractérisé par une activité plus importante. De nombreux investisseurs institutionnels sont d'ailleurs tenus d'inclure de telles obligations dans leurs portefeuilles, ce qui contribue à maintenir la stabilité des prix mais surtout la liquidité de ce marché.

Cependant, malgré l'attrait du faible risque associé aux émetteurs d'obligations investment grade, le potentiel de rendement demeure relativement modéré, en particulier en comparaison avec les obligations high yield.

De plus, les obligations investment grade ont généralement des échéances plus longues, les rendant plus sensibles aux variations des taux d'intérêt (duration plus importante) et à l'évolution de l'inflation.