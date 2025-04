Obiz : un exercice 2024 sous le signe de la perte

(AOF) - Obiz a dévoilé ses résultats annuels après avoir ajusté en début de mois son objectif d'Ebitda au titre de l'exercice 2024 et confirmé ses ambitions à horizon 2027. La plateforme digitale de marketing relationnel responsable a accusé une perte nette anuelle de 2,58 millions d'euros contre un bénéfice de 126000 euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est ressorti à 125,9 millions, en croissance soutenue de 51%. L'Ebitda s'élève à 1,55 million (contre 3,5 millions d'euros initialement attendu) après 2,20 millions en 2023. La marge brute est ressortie en amélioration de 44%.

À l'issue de l'exercice 2024, la trésorerie disponible de la société atteint 5,3 millions d'euros, contre 9,7 millions un an plus tôt.

Côté perspectives, le groupe "demeure pleinement engagé dans la réalisation de ses objectifs moyen terme fixés dans le cadre du plan stratégique Equinoxe 2027.

Il projette d'atteindre 7 millions d'euros d'Ebitda en 2027 à périmètre constant et d'accroître sa génération de cash-flow afin de réduire son endettement financier, sans exclure d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement en matière de croissance externe.

