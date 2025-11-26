 Aller au contenu principal
Obiz : Top line dynamique au S1
26/11/2025

Publication du CA S1 2025


Au terme du premier semestre 2025, Obiz publie un chiffre d’affaires en croissance de +11% à 57,8 M€. En termes pro forma (intégration de la société HA PLUS PME à partir de janvier 2024), la progression de la top line s’établit à +8% YoY.


Perspectives


Dans un contexte de consommation toujours morose, les offres d’Obiz maintiennent leur attractivité notamment auprès des CSE. Aussi, le groupe vise la signature de plus de 150 nouveaux programmes relationnels d’ici 2027 dont 27 ont déjà été signé au cours du S1 2025. Ces derniers devraient d’ailleurs avoir un effet bénéfique sur la rentabilité du groupe.


Dans le même temps, le management en a profité pour confirmer ses objectifs dans le cadre du plan Equinoxe 202. Ce dernier prévoit l’atteinte d’un EBITDA de 7 M€ au terme de l’exercice 2026-2027.


Alors que le groupe a changé sa période de reporting (l’exercice 2025 ne comptera que 3 trimestres), nous attendons un CA 2025e de 100,2 M€ ainsi qu’un EBITDA 2025e de 2,5 M€ traduisant une marge d’EBE de 3,0% du CA 2025e.


Recommandation


Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat. Notre objectif de cours est cependant abaissé à 9,0€, faisant ressortir un potentiel de hausse de +208%.

OBIZ
2,4200 EUR Euronext Paris +2,11%
